La caccia alla fortuna e il rischio ludopatia: è boom di scommesse 

Ma chi sarà la donna diventata all’improvviso milionaria? Se lo chiedono tutti in città dopo il colpaccio da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 comprato alla tabaccheria Piga all’incrocio tra via Trieste e via Vico. Della pensionata però, non c’è traccia.

La vincitrice scomparsa

E in fondo non c’è da stupirsi: una cifra simile non può certo lasciare indifferenti e se anche al momento della scoperta di avere centrato la vincita lì alla tabaccheria la donna è rimasta quasi impassibile, tornata a casa avrà cominciato a rendersi conto di cosa le è successo. Difficile quindi, anzi difficilissimo, che possa venire fuori la sua identità.Restano solo le poche notizie fornite dalla titolare della tabaccheria Anna Paola Piga: una pensionata di circa settant’anni, un tempo cliente abituale che era da un po’ che non si faceva vedere, quasi sicuramente non benestante e di certo non residente nel quartiere dove si trova la tabaccheria.

«Da sabato scorso quando ha preso il Gratta e Vinci e ci ha fatto controllare il biglietto» dice Anna Paola Piga, «non l’abbiamo né più vista né più sentita. E di lei non abbiamo avuto nessuna notizia». Ma che possa tornare, chissà però quando, è più che un’ ipotesi dal momento che prima di andare via, ha salutato e promesso “non mi dimenticherò di voi”. Di certo adesso dovrà pensare a come riscuotere la vincita, da cui saranno detratte le tasse (il 20 per cento).

Giocate da record

La fortunata vincitrice è però soltanto una delle centinaia di persone che ogni giorno affollano le ricevitorie della città, per tentare la sorte e dare una svolta alla propria vita che sia con i Gratta e vinci, con il Lotto, il Superenalotto o le slot. Basti pensare che in città – secondo i dati di un paio di anni fa – si spendono circa 104 milioni di euro all’anno nel gioco d’azzardo. Nella tabaccheria di via Porcu una delle più frequentate, la media è di circa 200 Gratta e vinci venduti al giorno. «Ma bisogna ribadire», spiega uno dei titolari, Mattia Frongia, «che a giocare non sono solo quartesi ma tantissima gente che arriva anche da fuori. Noi siamo in un punto di passaggio». I giocatori? «Dal ventenne all’ottantenne», rivela Frongia, «ma parliamo soprattutto di persone che comprano un Gratta e vinci ogni tanto: magari prendono le sigarette e con il resto comprano la schedina. E sperano di vincere qualcosa».

Rischio ludopatia

Il gioco d'azzardo è però insidioso. E il rischio che sconfini in dipendenza e dunque in ludopatia, molto alto. Tanto che proprio per contrastare questa piaga sociale Comune di Quartu, Asl e Regione negli anni passati hanno anche organizzato dei corsi di formazione. Un fenomeno che può colpire persone qualunque, che grattano e grattano le schedine con la speranza di aiutare figli e nipoti. Tantissime sono donne anziane, pensionate, proprio come la fortuna vincitrice. Ce n’erano tante in ricevitoria anche ieri mattina, il giorno dopo la notizia della vincita milionaria: «Che male c’è?», risponde schiva una signora avanti con l’età, «spendo un paio di euro non certo una fortuna, poi se arriva qualcosa di buono ben venga. Certo non sarò io a vincere due milioni di euro, chissà quando ricapiterà». Non è un giocatore incallito neanche Agostino Valdes 78 anni: «Ogni tanto mi capita di comprare un biglietto per tentare la fortuna» dice, «ma al massimo spendo cinque euro e molto raramente. Perché se ti fissi con questi giochi poi alla fine diventa una malattia. La ludopatia è una cosa brutta e molti ne sono schiavi. E poi vincite del genere arrivano ogni morte di Papa».

RIPRODUZIONE RISERVATA