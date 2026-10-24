La caccia al tesoro del frate cappuccino 

Alla scoperta della città nel giorno di Ognissanti. La singolare iniziativa in programma il 1° novembre alle 17 in piazza IV Novembre, si chiama “Il Segreto dei Cappuccini”, una caccia al tesoro culturale e urbana per scoprire la città attraverso enigmi, indizi, luoghi, persone e storie. I partecipanti riceveranno il kit del segreto e si incammineranno senza conoscere il percorso.

Saranno gli enigmi a indicare, tappa dopo tappa, dove andare: bisognerà osservare particolari nascosti, risolvere prove e ricostruire il cammino di un misterioso frate Cappuccino che, secondo il racconto, dimenticò il luogo in cui aveva nascosto il suo tesoro. La città diventerà così parte del gioco: strade, chiese, luoghi della memoria e attività. E il tesoro? Esiste davvero e bisognerà trovarlo. Al termine dell’avventura, musica di sottofondo e un rinfresco accompagneranno il momento dei saluti. Iscrizioni entro oggi al 351 7090790 o su anna.ets.it@gmail.com.

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