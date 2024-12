La cabina Enel si trasforma in un’opera di “street art” 

Una cabina elettrica di E-Distribuzione trasformata in un’opera di street art da Marco Réa, artista e illustratore, esponente di spicco della scena dei graffiti e del writing.

“Il Pane” è il titolo del murale che ha preso forma via Schiavazzi, grazie all’incontro tra l’Urbanfest dell’associazione Asteras e l’iniziativa di riqualificazione urbana “Cabine d’Autore” promossa dalla società del gruppo Enel. L’opera è ispirata a dei versi di Gianni Rodari e rappresenta l’alimento universale per eccellenza: il pane, simbolo di vita e condivisione. «Siamo orgogliosi di promuovere la street art e valorizzare la nostra presenza sul territorio – dice Roberta Casciello di E-Distribuzione -. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, ma reinventate anche come spazi artistici e integrate sempre di più con l'ambiente».

Soddisfatta anche Ivana Salis, presidente di Asteras: «Il progetto “Cabine d’Autore” e il nostro festival – dice – sono legati dal comune intento di contribuire attraverso l’arte a rigenerare gli spazi urbani, ad aprire nuove prospettive, a stimolare un cambiamento positivo nella relazione tra i luoghi e le comunità che li abitano».

