La cabina elettrica diventa un’opera d’arte 

Un’anonima cabina elettrica trasformata in opera d’arte. «In ricordo», per dirla con le parole del sindaco Enrico Cocco, «della figura di Dionigi Burranca». A Samatzai la silhouette, stilizzata, così come l’ha interpretata un gruppo di artisti di San Gavino, del maestro di launeddas svetta in pieno centro storico.

Burranca, tra i massimi suonatori di launeddas della Sardegna, nato a Samatzai nel 1913 e vissuto a Ortacesus, è immortalato da qualche settimana nella centralissima via Cagliari a Samatzai, trasformata grazie ad un accordo tra Comune ed Enel, in un opera d’arte commissionata dall’amministrazione.

«L’opera - spiega ancora il sindaco Cocco – rientra nel progetto dell’ente elettrico sulle cabine sparse inItalia. L’Enel ha provveduto alla manutenzione, noi abbiamo finanziato il murale.

Il dipinto dedicato a Dionigi Burranca non l’unico a Samatzai, dove da qualche tempo è in corso la riscoperta del muralismo. «Una grande opera è stata realizzata in piazza Primo Maggio, dove è stato dipinto un muro di circa cinquanta metri», continua il sindaco, «il dipinto della cabina dedicato a Burranca è però qualcosa di particolare, più significativo, perché rappresenta l’omaggio al maestro nostro concittadino». (i. pil.)

