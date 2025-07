La busta paga non è più “segreta” 

Il “gender gap” resta ampio, in Sardegna, in Italia, e in Europa, dove le donne guadagnano in media all’ora il 13% in meno degli uomini a parità di ruolo e mansione. Le donne sono sotto rappresentate nel mercato del lavoro e, in linea generale, la loro presenza in posizioni apicali è ancora limitata.

Una delle ragioni del divario sta nell’opacità salariale, cioè le buste paga sono documenti “riservati”. Per cancellare questo squilibrio, due anni fa è stata emanata la direttiva europea 2023/970, che impone maggiore trasparenza: ogni lavoratore potrà conoscere gli stipendi medi dei colleghi di pari grado. Inoltre, nei contratti non sono più ammesse clausole che vietano di parlare di retribuzione. Le imprese hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per adeguarsi, se non lo fanno, rischiano sanzioni e dovranno dimostrare di non aver attuato discriminazioni.

I dati personali

Lo riporta il Corriere della Sera, addio al segreto salariale. La direttiva sulla trasparenza retributiva, mira a garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Introduce misure per la trasparenza salariale, la protezione contro le discriminazioni e il rafforzamento dell'applicazione del principio di non discriminazione. Dunque, si stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto di ricevere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, sulle categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La risposta da parte del datore di lavoro deve arrivare entro e non oltre due mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta. E se le informazioni sono imprecise o incomplete, si può insistere per avere una risposta più dettagliata. Non solo: ai lavoratori non può più essere impedito di divulgare la propria retribuzione, mentre il datore di lavoro è tenuto a ricordare almeno una volta all’anno che tutti i suoi dipendenti possono esercitare questo diritto.

Gli obblighi

In base al provvedimento adottato dal Parlamento di Strasburgo, prima dell’assunzione il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore quale sarà il suo stipendio iniziale, e in seguito non potrà limitarlo nella possibilità di parlarne con i colleghi.

Certo, un’azienda potrà riservarsi la facoltà di pagare in maniera differente i suoi dipendenti, ma dovrà spiegare le motivazioni di questa “politica”. I lavoratori potranno avere informazioni sui dati retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono la stessa mansione all’interno dell’azienda (anche se non potranno richiedere i dati di un collega specifico) e sapere così se il loro stipendio è in linea con quello della maggioranza dei colleghi.

La misura

Questa misura, non soltanto contribuisce a costruire un ambiente di lavoro più trasparente ed equo – spiegano gli esperti – aiuta a ridurre i rischi di controversie legali e sanzioni, ma serve anche ad attrarre e trattenere talenti, e ad aumentare la soddisfazione e il livello di coinvolgimento emotivo dei dipendenti.

