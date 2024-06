La burocrazia ferma i camion della Cosir: rifiuti, raccolta in tilt 

Non bastava l’emergenza siccità. Un’altra bomba è esplosa ieri in diversi territori della Sardegna rischiando di mandare in tilt il sistema della raccolta dei rifiuti. Motivo: il mancato rilascio, da parte delle Sezioni regionali dell’Albo nazionale dei Gestori ambientali, dell’autorizzazione del trasporto dei rifiuti alla Cosir, società che gestisce il servizio della raccolta differenziata in 40 paesi (dal Parteolla al Guilcer, dal Medio Campidano all’Ogliastra, dal Sulcis alla Marmilla fino ai paesi del Coros).

L’allarme

La notizia ha scatenato il panico dappertutto. Dalla mattinata le linee telefoniche sono diventate roventi con comunicazioni continue tra Comuni, Regione e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a cui spetta la nomina dei nuovi componenti delle Sezioni regionali. Organismi decaduti dallo scorso 27 maggio e ancora da rinnovare. Senza questo passaggio nessun provvedimento può essere rilasciato con conseguente blocco del servizio di raccolta dei rifiuti. Un problema che riguarda tutta Italia: centinaia di comuni coinvolti.

Nel Parteolla, il primo a lanciare l’allarme è stato il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa, preoccupato per le gravi conseguenze che lo stop al ritiro della spazzatura avrebbe causato in tutta l’Isola. Subito rilanciato dal presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla Maurizio Meloni che ha inviato una nota ufficiale a prefetto, Ministero, Regione e Presidenza del Consiglio dei ministri per segnalare il rischio di natura igienico-ambientale per un territorio in cui risiedono circa 20mila abitanti.

I sindaci

Mobilitati da subito anche i sindaci di Sinnai, Barbara Pusceddu, e di Guamaggiore Nello Cappai. A Muravera, il primo cittadino Salvatore Piu ha subito messo in allerta i suoi uffici per la predisposizione di un’ordinanza che consentisse di ritirare i rifiuti nel proprio comune: «È impensabile che in una località turistica come la nostra i rifiuti vengano lasciati per strada». Stessa situazione a Villasimius dove il sindaco Gianluca Dessì ha manifestato disappunto per i ritardi nelle comunicazioni.

La Cosir

«Non è colpa nostra – precisa l’amministratore unico della Cosir Massimo Balia – abbiamo seguito la solita procedura per la richiesta all’Albo. Solo il 18 giugno abbiamo scoperto che il rinnovo dell’iscrizione non era stato ancora autorizzato. Voglio sottolineare che è proprio la nostra azienda a pagare il prezzo più alto di questo intoppo burocratico».

La Cosir, secondo quanto risulta dai documenti diffusi dai legali dell’azienda, aveva presentato domanda all’Albo nazionale dei Gestori ambientali il 2 febbraio scorso. Richiesta accolta il 30 aprile per la quale però manca ancora il via libera da parte delle Sezioni regionali attualmente in stand by.

La Regione

A rasserenare gli animi, è arrivata in tarda serata la notizia della firma imminente di un’ordinanza da parte del presidente della Regione Alessandra Todde che stabilisce una proroga di 60 giorni del servizio di raccolta dei rifiuti per consentire al Ministero di portare a termine il rinnovo degli organismi decaduti. «Con questo provvedimento la situazione tornerà sotto controllo – assicura l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi – le ordinanze comunali potevano coprire solo i territori di propria competenza, serviva una decisione per tutta la Sardegna in grado di porre rimedio a questo intoppo burocratico». Occorrerà capire se basterà a risolvere la situazione o invece servirà un decreto del Mase. Anche di questo si parlerà oggi a Cagliari nell’incontro convocato dal Prefetto che, alle 12, vedrà i vertici della Cosir.

