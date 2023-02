La burocrazia cresce tra i vigneti 

Nelle campagne si rischia il tracollo. Tra la riconversione dei vecchi vigneti e i contributi comunitari si è annidata la burocrazia che mette in bilico nuovi investimenti e flussi occupazionali. Per Argea la rendicontazione dell’annualità 2023 della misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” dev’essere approvata entro 20 aprile prossimo. Ma è sulla tempistica che sorge il paradosso: gli agricoltori non sono in grado di rispettare la scadenza perché i fornitori non hanno disponibilità dei prodotti utili all’intervento. Prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno svuotato gli scaffali di barbatelle, barre di sostegno, fil di ferro e ancorette: «Chiediamo la proroga di un anno», afferma Manfredi Mura, 72 anni, presidente del consorzio Cantine d’Ogliastra.

Il caso

A febbraio 2022 le aziende viticole hanno acquisito i relativi nulla osta per gli interventi. A quel punto, affidandosi ad agronomi ed esperti del settore, gli agricoltori hanno realizzato i piani progettuali per riconvertire i vecchi vigneti attraverso contributi ottenuti tramite fidejussioni bancarie. I tecnici hanno elaborato studi scientifici per gli innesti adeguati al territorio e tutto sembrava filare liscio. Fino al momento in cui i beneficiari dei finanziamenti non si sono messi alla ricerca dei prodotti utili alla ristrutturazione delle vigne. «I fornitori - racconta Mura - ci hanno risposto dicendo che non avevano disponibilità di barbatelle, barre, filo e tutto ciò che comporta la riconversione. Tutto questo a causa della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina. Come tempistica ci è stata indicata il primo quadrimestre di quest’anno, ma la scadenza del 20 aprile imposta da Argea incombe e di fatto nessuno di noi è in grado di completare le opere entro quella data».

Il rischio

La vicenda coinvolge le cantine di Jerzu, Triei, Perdasdefogu, Loceri, Cardedu, Lanusei e Tortolì. Realtà associate al consorzio Cantine d’Ogliastra. Chi non completa gli interventi entro il 20 aprile rischia l’esclusione dal circuito dei fondi pubblici per tre anni. In ballo ci sono diverse centinaia di migliaia di euro. «La politica ci ascolti: serve una deroga di un anno», conclude Manfredi Mura.