La burocrazia blocca l’ospizio 

«Attendiamo da diverso tempo l’autorizzazione della sovrintendenza per poter procedere con gli ultimi lavori utili all’apertura della struttura. La nostra speranza è che arrivi quanto prima, le ditte preposte alla realizzazione degli interventi sono pronte».

Quello di Marta Tarabella, responsabile d’area di Mediahopes (la società aggiudicataria del bando), è un appello affinché la burocrazia non rallenti oltremodo l’intenzione di restituire alla città la struttura per anziani “Margherita di Savoia”.

Lunga attesa

Nell’attesa che la sovrintendenza dia il via libera per l’avvio dei cantieri volti alla realizzazione delle ultime opere, la struttura che inizialmente si pensava dovesse poter ospitare i primi utenti per il prossimo mese di agosto, dovrà inevitabilmente posticipare l’inaugurazione. La conclusione delle ultime opere da realizzare non richiederebbe nemmeno troppo tempo: alcuni adeguamenti dei servizi igienici, l’inserimento dell’impianto fotovoltaico, il rifacimento del giardino esterno e la pittura degli interni: «Se dovesse arrivare domani il benestare della sovrintendenza - spiega Marta Tarabella - saremo pronti a procedere il giorno successivo e magari riuscire a concludere le pratiche entro la fine dell’estate e restituire alla comunità una struttura che diverrà un fiore all’occhiello». Intrappolata dalla burocrazia, la Mediahopes custodisce da diverso tempo tutti gli arredi che completeranno il nuovo ospizio : « Abbiamo eseguito tutte le attività rispettando le tempistiche programmate, gli stessi arredi, ordinati e arrivati da tempo, non possono essere sistemati prima della conclusione dei lavori. - prosegue la responsabile d’area - Essendo la struttura sottoposta al vincolo della sovrintendenza, senza autorizzazione di quest’ultima non si possono avviare i cantieri» . Una fase di stallo che si spera possa concludersi nel minor lasso di tempo possibile: «Quando arriveranno - assicura Tarabella - faremo il possibile per provare ad accelerare gli interventi>.

Lo stabile

Il nuovo Margherita di Savoia è progettato per l’accoglienza di sessanta utenti: «Sarà suddiviso in due moduli e ognuno di questi potrà ospitare trenta pazienti. - spiega Tarabella - Fra le varie modifiche, una riguarda il rifacimento della cappella della stessa struttura; è nostra intenzione possa essere accessibile anche al pubblico esterno». Sul fronte occupazionale Tarabella conferma quanto stabilito in precedenza: «C’è una clausola sociale e prima di altri, per il reperimento del personale degli Oss, si attingerà dai lavoratori che in passato hanno prestato servizio in quella che fu la vecchia casa di riposo “Casa Serena”».

