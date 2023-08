La burocrazia blocca l’ospizio 

La burocrazia blocca il centro anziani. In una città con il 25 per cento di over 70enni, cioè un cittadino su quattro, Carbonia non riesce ancora a veder decollare la struttura residenziale che è stata realizzata in via Dante ripristinando di sana pianta l’ex istituto professionale.

L’attesa

Manca il collaudo a sancire la bontà di un’opera che ha permesso di risanare uno stabile nato non più di 25 anni fa ma caduto in rovina dopo il trasferimento dell’Ipia in via Dalmazia. Partecipando al bando di riqualificazione urbana Montuori, il Comune anni fa aveva ottenuto poco più di un milione e mezzo per trasformare la ex scuola in comunità integrata per anziani. È stato, peraltro, uno dei pochi cantieri che non ha subito intoppi. E che la città abbia bisogno di una struttura del genere lo rivelano non solo i numeri ma le condizioni attuali: dopo la chiusura nel 2016 dell’unico, storico, ospizio in via Cannas, da quel momento per le famiglie degli anziani di Carbonia si sono aperte due strade: servirsi di alcune piccole, realtà cittadine sorte nel frattempo, oppure poggiarsi alle grandi strutture nel territorio. Ma Carbonia, un centro residenziale per anziani, continua ad avercelo solo sulla carta benché l’intervento in via Dante sia terminato da molto. Il progetto originario approvato dallo Stato prevedeva 24 posti letti e una serie di servizi modernissimi. «Vista la spesa ingente per inserimenti in strutture riconducibili a noi ma pure a carico delle famiglia – spiega il sindaco Pietro Morittu - e alla luce della chiusura del centro di via Cannas, logicamente stiamo lavorando alla ricerca della soluzione migliore a favore di chi partecipa al bando di gestione per l’assistenza agli anziani».

L’assistenza

Da valutare ancora se la struttura sarà aperta 24 ore su 24 oppure se darà solo assistenza diurna e serale ma non notturna. Ragionamenti che si inchiodano davanti ad un collaudo fantasma che non consente di raggiungere la fase successiva, cioè l’apertura dell’ospizio che, nel progetto originario, avrebbe potuto accogliere anche alcuni migranti minorenni non accompagnati: «Il collaudo sta generando tempi lunghi – analizza il primo cittadino - perché le imprese sono impegnate in altre attività e pure i nostri uffici sono oberati di lavoro: offriremo ai possibili candidati un quadro economico conveniente i cui benefici ricadranno pure sui nostri anziani».

