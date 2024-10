La burocrazia blocca la metropolitana 

Le previsioni, ad aprile del 2021 quando sono partiti i lavori, dicevano che la linea 3 della metropolitana, Repubblica-Matteotti, sarebbe entrata in funzione a febbraio di quest’anno. Poi, di fronte alle liti (chiarite) con l’impresa, il problema (risolto) dell’aggiornamento economico, i ritardi legati (come sempre) a un’opera pubblica, più realisticamente, si era detto che almeno il “pezzo” da piazza Repubblica alla fermata di San Saturnino, 50 metri in linea d’aria, sarebbe stato completato per la festa di San Saturnino del 2023. Niente da fare.

Burocrazia e politica

Quest’anno (il 30 ottobre) invece la fermata San Saturnino potrà festeggiare con la città il suo patrono, i lavori infatti sono ultimati da oltre un mese e l’Arst, che gestisce i cantieri della metro, avrebbe voluto far circolare i treni da Repubblica a San Saturnino ma soprattutto avrebbe voluto riaprire la linea Caracalla-Repubblica (fino a San Saturnino, appunto), chiusa da quasi due anni per i lavori di raddoppio dei binari (finiti anche quelli). In realtà non può farlo e deve invece tenere i treni fermi in stazione. Perché? «Siamo in attesa del sopralluogo dell’Ansfisa», l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie che fa capo al ministero dei Trasporti, spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Senza quel passaggio», obbligatorio per legge ogni qual volta si inaugura una nuova opera, «non possiamo far ripartire i treni», aggiunge. «Parliamo di un ritardo di un anno», sottolinea Giuseppe Farris, consigliere comunale di CviCa 2024 . «Quanto altro tempo dovremo attendere?».

Lo stato dei lavori

Al di là della suggestione di vedere in funzione la nuovissima fermata San Saturnino (solo una suggestione, appunto, dal momento che si tratta di troppo breve da Repubblica), il vero “nodo” è invece la mancata riapertura della linea Repubblica-Caracalla, molto attesa soprattutto dagli studenti. I lavori di raddoppio hanno subito un piccolo intoppo, legato a un “incidente” che ha messo fuori uso la rete nella tratta di Pirri. Ma è già risolto. «Da parte del ministero c'è una disponibilità ampia», spiega Poledrini, «quindi verranno appena sarà possibile per loro. I tempi per la riapertura sono legati al loro sopralluogo. Una volta che la agenzia darà l’ok, toccherà alla Regione autorizzare l’apertura definitiva», ma quella dovrebbe essere una formalità. Dovrebbe essere.

Tempi e disagi

Nel frattempo la linea 3 Repubblica-Matteotti avanza, non senza rallentamenti e intoppi, verso via Roma (il tratto finale e più complicato) dove ruspe e operai arriveranno, così indica l’ultima tabella di marcia, non prima della fine della primavera del prossimo anno, quando sarà chiuso il cantiere (del Comune) del waterfront. In ritardo i lavori in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove Arst deve realizzare le importantissime vasche di contenimento delle acque che impediranno gli allagamenti in viale Diaz con le piogge. Lì, spiega Poledrini, «riprenderemo i lavori non appena avremo finito in viale Cimitero». Certo,occorrerà sopportare ancora un bel po’ i disagi legati ai cantieri prima di poter inaugurare il primo viaggio. In viale Diaz (dove inizialmente era stata ipotizzata la fine dei lavori all’inizio del 2025) «i lavori stanno procedendo a rilento», denuncia Giuseppe Farris. Che conclude: «L’apertura concomitante con il cantiere di viale Cimitero continua a creare gravi disagi, oggi notiamo il congestionamento del traffico con veicoli incolonnati da viale Regina Margherita. «Che cosa accadrà tra un mese, in prossimità delle festività natalizie?».

RIPRODUZIONE RISERVATA