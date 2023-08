«La burocrazia blocca da tempo l’assegnazione di quattro case» 

La graduatoria del marzo 2022 ha riconosciuto a 4 famiglie del paese l’utilizzo di altrettante abitazioni a canone moderato ma burocrazia e lungaggini impediscono ancora a chi ne ha diritto di ricevere le chiavi.

Dopo aver inviato ad Area (l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa) gli ultimi documenti richiesti, la sindaca Debora Porrà alza la voce: «Area sia più celere possibile nel consegnare le abitazioni perché è normale attendere quando ancora non si sa di essere tra gli usufruttuari ma l’attesa diventa straziante quando si viene riconosciuti come tali e non si possa comunque prendere possesso degli alloggi». Il piano di recupero e assegnazione delle 4 dimore storiche (le case Casti, Mancosu, Osanna e Palmas) parte nel lontano 2006 (giunta Porcu) con il progetto esecutivo di restauro (2011) e i primi finanziamenti (poi in totale 600 mila euro Regione ed Area) ma di mezzo ci si mettono problemi, infinita burocrazia (l’agibilità è arrivata solo in giugno) e intoppi come quello allora fatto in buona fede dal Comune che aveva acquisito gli alloggi come propri dovendoli poi cedere ad Area. «L’unica nota lieta - dice la sindaca - è che gli assegnatari avranno il diritto di riscattare gli alloggi» .

Oltre alle 4 a canone moderato il paese dispone di altre 4 dimore storiche da assegnare con canone sociale. Anche in questo caso il progetto (550 mila euro di finanziamenti tra Regione ed Area) ha mosso i primi passi nel 2006 ma, tra intoppi vari, i lavori sono stati assegnati solo alcuni giorni fa.

