La buona sanità a domicilio 

«Una rivoluzione epocale». Sintetizza così il direttore dell’Asl 3 di Nuoro, Paolo Cannas, l’impatto che la prima centrale operativa territoriale Asl a Nuoro, la Cot, inaugurata ieri nella Casa della comunità San Francesco, avrà per la medicina del territorio. Una rivoluzione perché è la prima Cot in tutta la Regione che lavorerà fianco a fianco alla centrale di tele-monitoraggio, che segue già 450 pazienti con scompenso cardiaco a distanza nella loro casa, e presto sarà estesa a cronicità come diabete, malattie neurogegenerative e Sla.

La scheda

Si tratta di un passo verso una sanità di prossimità che riduce la spesa e la pressione sugli ospedali e garantisce lo sviluppo coordinato dell’assistenza territoriale. Finanziata dal Pnrr la Cot di Nuoro farà da punto di coordinamento per l’altra Cot territoriale di Macomer, disponibile entro la fine di giugno.

In questa fase iniziale la struttura può contare su un coordinatore, il medico Federico Pinna, supportato da dieci infermieri di famiglia e comunità, oltre un addetto del personale amministrativo e un’assistente sociale. Il compito affidato alla nuova sala è quella di coordinamento della presa in carico dei pazienti e di raccordo tra servizi e professionisti, garantendo continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, assicurando gli standard di interoperabilità e l’interfaccia con gli ospedali e la rete dell’emergenza-urgenza.

Dimissioni, dopo c’è Cot

«Al momento - spiega Gianluca Doa, direttore della struttura complessa qualità, governo clinico e gestione dei processi clinici e logistici, che sovrintende le Cot - partiremo con la transizione “ospedale-territorio”, che in stretto raccordo col punto di accesso unitario dei servizi sanitari del San Francesco e le unità di valutazione territoriale dei distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, ci permetterà di gestire in maniera informatizzata le dimissioni ospedaliere protette: strumento indispensabile per garantire la continuità delle cure ai pazienti “fragili”, affetti da malattie croniche e degenerative».

Se un anziano o un paziente fragile è dimesso ma viene prevista la necessità di supporto sanitario o sociale, in 24 ore, con una scheda specifica, l’ospedale esprime il bisogno, individua gli elementi e il grado di complessità così in raccordo con l’assistenza domiciliare integrata, servizio sociale ecc, la Cot identifica la struttura o il servizio giusto per il paziente. «La Cot, in sinergia con la Centrale di tele-monitoraggio, la telemedicina e ora il Metaverso avviato in via sperimentale nella sanità penitenziaria, rappresenta un altro traguardo verso una sanità di prossimità, una rivoluzione epocale», conclude Cannas.

