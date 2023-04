La buona pedagogia con ProssimaMente 

Cagliari capitale italiana della buona pedagogia, con la seconda edizione del festival ProssimaMente. Il 12 e 13 maggio oltre 60 attività per insegnanti e studenti fra laboratori, tavole rotonde, spettacoli, sport e innovazione, con numerose scuole protagoniste e un accento sulle buone pratiche della pedagogia da tutta Italia (e non solo, con un contributo dell'Università di Miami).

L'iniziativa, organizzata dall'Istituto Comprensivo di Pirri e sostenuta dall'Ufficio scolastico regionale, punta a far crescere la scuola italiana e sarda in rapporto col mondo. «Il progetto si inserisce in una delle sfide che devono affrontare le amministrazioni nei prossimi anni: il binomio fra scuola e innovazione», segnala Marina Adamo, assessora comunale alla Pubblica Istruzione, nella presentazione ieri alla Galleria d'arte ai Giardini Pubblici. «Parliamo di innovazione didattica, dove hanno un ruolo le nuove tecnologie ma non solo. Vogliamo accompagnare le scuole a creare una rete, con rapporti intensi di collaborazione con tutte le realtà del territorio. Questo per definire, in un protocollo d'intesa, un gruppo di lavoro che studi le nuove metodologie per una didattica innovativa, omogenea e uniforme a livello territoriale». L'evento si svolgerà tra le scuole coinvolte, l'Ex Vetreria di Pirri, Casa Saddi, la Galleria comunale d'arte di Cagliari e il campus di Tiscali Italia, con l'organizzazione anche di altri eventi: il primo il 30 maggio, la presentazione del libro di Daniel Lumera "28 respiri". «ProssimaMente può dare un contributo per far vedere quali percorsi si possano fare - concretamente - per innovare», aggiunge Valentino Pusceddu, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2.

