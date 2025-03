“La Buona Novella” di Faber secondo Neri Marcorè 

Il fascino di una moderna Sacra Rappresentazione con “La Buona Novella” di Fabrizio De André nell'interpretazione di Neri Marcorè per la trasposizione teatrale del primo concept album del cantautore genovese, ispirato alla figura di Gesù di Nazareth e alla lettura del Vangeli apocrifi, in forma di Opera da Camera, con drammaturgia e regia di Giorgio Gallione e arrangiamenti e direzione musicale di Paolo Silvestri in cartellone, in prima regionale, domani alle 20.30 al Comunale di Sassari e poi da mercoledì fino a domenica 16 marzo al Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30 – turni A, B e C; sabato alle 19.30 – turno D e domenica alle 19 – turno E) per la Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC.

Neri Marcorè si confronta con uno dei capolavori dell'indimenticabile artista ligure, il poeta degli ultimi che scelse la Sardegna come terra d'adozione: sulla falsariga del disco uscito nel 1970 come un apparente anacronismo, nella stagione calda delle lotte operaie e delle rivolte studentesche dopo la “rivoluzione” di maggio, in realtà, come spiegava Fabrizio De André, «una allegoria che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del '68 e istanze, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate ma da un punto di vista etico sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi».

