La buona notizia: (ri)abolita l’Irpef 

I cittadini di Sarroch non pagheranno l’addizionale comunale Irpef: l’imposta, che era stata inserita nel Bilancio per contribuire a sopperire al buco da un milione di euro provocato dai mancati introiti sull’Imu non incassata dalla Sarlux, è stata cancellata durante l’ultimo Consiglio comunale.

I fondi

La promessa è stata mantenuta: ottenuto il ristoro dallo Stato per coprire il mancato incasso sull’imposta municipale propria per via della falla normativa sul decreto “Imbullonati” – che permetteva alle aziende di rideterminare la propria rendita catastale non conteggiando i macchinari fissati a terra - il Comune non preleverà neppure un centesimo dalle buste paga dei sarrochesi. «Con questo provvedimento si chiude in maniera positiva una vicenda che negli ultimi mesi ha creato incertezza sul futuro – spiega l’assessore Andrea Caschili -, di recente, per chiudere il Bilancio di previsione siamo stati costretti a introdurre l’addizionale comunale Irpef, imposta che - come testimonia il documento contabile programmatico presentato in Giunta prima che scoppiasse il caso legato alla mancata copertura del decreto “Imbullonati” – non avremmo mai voluto adottare: il ristoro che arriverà dallo Stato ci consente di cancellarla».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, Massimiliano Salis, capogruppo di Sarroch al centro progressisti, riconosce il lavoro di sindaco e uffici comunali che ha portato a risolvere il problema in breve tempo: «Non era semplice dipanare questa matassa, quando gli ostacoli vengono superati in questo modo è giusto riconoscere i meriti di chi ha lavorato per raggiungere l’obiettivo. Noi, attraverso il coinvolgimento della deputata di Alleanza verdi e sinistra, Francesca Ghirra – che ha presentato una interrogazione sul mancato ristoro – abbiamo voluto contribuire a sollevare il problema in Parlamento».

Vittorio Cois, consigliere di “Noi per Sarroch”, si dice soddisfatto per l’eliminazione dell’imposta, ma chiede garanzie sul ripristino dei servizi soppressi in sede di bilancio per la mancanza di copertura: «Aver tolto l’addizionale Irpef è importante, non capisco la scelta di mantenere l’aumento sull’Imu da applicare sui fabbricati industriali: spero che le voci sui servizi ai cittadini vengano subito rimpinguate».

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco, Angelo Dessì, che negli ultimi mesi a Roma ha incontrato parlamentati, sottosegretari e funzionari dei ministeri competenti per avere il ristoro che spettava al Comune: «Il problema poteva essere risolto solo mettendo mano a quella norma, grazie all’emendamento presentato dalla Lega, con primo firmatario Dario Giagoni, lo Stato ha riconosciuto che il nostro Comune aveva diritto al ristoro previsto dal decreto “Imbullonati”. Come avevamo garantito, i cittadini non pagheranno l’addizionale comunale Irpef».

