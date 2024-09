La bugia per amore dopo le coltellate «È stato un ladro» 

Ha mentito agli agenti per proteggere il figlio 17enne che lo aveva accoltellato per due volte alla schiena al termine di una lite, dicendo che a colpirlo era stato un ladro. Una bugia avvalorata anche dalla moglie che è durata però lo spazio di un’ora.

Il ragazzo infatti, quando il padre 40enne era già in ospedale, ha dato di nuovo in escandescenze distruggendo gli arredi di casa stavolta con un machete. A quel punto la madre, disperata e spaventata, ha richiamato la Polizia e la verità è finalmente venuta a galla. Il motivo dell’accoltellamento? Pare che il minorenne volesse uscire di notte con lo scooter. E i genitori, preoccupati, gli avrebbero detto di no.

Notte di paura

Sono questi i contorni ormai più chiari del grave fatto di sangue accaduto nella notte tra lunedì e martedì in una casa del litorale di Quartu. Una vicenda che poteva finire decisamente peggio, anche se l’uomo ferito è ancora ricoverato in ospedale in condizioni stazionarie ma non in pericolo di vita. Il figlio è invece custodito nel carcere minorile di Quartucciu e nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato dal magistrato alla presenza del legale.

Il ferimento

L’allarme alla centrale operativa del Commissariato di Quartu è scattato attorno alla 1 quando è arrivata una telefonata che segnalava l’accoltellamento di un uomo. Una Volante è arrivata dopo pochi minuti sul posto trovando il ferito ricoperto di sangue. Dalle prime testimonianze è emerso che l’uomo, 40 anni, era stato colpito alla schiena con un’arma da taglio da un ladro che stava tentando di portare via il motociclo di famiglia parcheggiato nel cortile.

In particolare la moglie avrebbe riferito alla polizia che il coniuge, svegliato dai rumori provenienti dall’esterno, era corso subito a verificare quello che stava succedendo. Improvvisamente aveva udito le sue urla e, precipitatasi all’esterno, aveva trovato il marito a terra sanguinante. Una versione confermata agli agenti dallo stesso ferito. Subito dopo un’ambulanza medicalizzata del 118 ha soccorso l’uomo trasportandolo in codice rosso al Pronto soccorso del Brotzu dove è stato ricoverato in osservazione, ma per fortuna non in pericolo di vita.

La seconda chiamata

Dopo circa un’ora, al Centro Operativo della Questura di Cagliari è arrivata un’altra richiesta di intervento da parte della madre del 17enne, la quale riferiva che si era presentato nuovamente l’aggressore, stavolta armato di machete.

A quel punto gli agenti delle Volanti di Cagliari si sono precipitati sul posto e hanno trovato la donna all’esterno, comprensibilmente spaventata, mentre il figlio, armato di machete, stava devastando la casa. I poliziotti sono intervenuti bloccandolo. Su un piano di lavoro della cucina, hanno anche recuperato un coltello. Solo a quel punto la donna ha confidato ai poliziotti che, in realtà, il marito era stato ferito dal figlio, a seguito di una discussione per futili motivi. Il magistrato ha poi disposto l’arresto per lesioni aggravate del presunto accoltellatore, ora nell’Istituto penitenziario per minori di Quartucciu.

