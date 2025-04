La buca che nessuno ripara da anni 

Una strada che diventa una piccola piscina, così i bambini che si recano a scuola fanno nuoto. Ha fatto molto discutere ultimamente la situazione in via Gagarin a Sestu, con le proteste dei genitori. «È un problema che esiste da anni», dicono in tanti, «e c’è da aggiungere pure quello delle auto che parcheggiano in curva o sul marciapiede all’angolo con via Tripoli». All’incrocio ci sono due cunette dove l’acqua si raccoglie, il passaggio continuo delle auto ha reso il dislivello sempre più grande e il risultato è una gigantesca pozzanghera.

«Al momento non sono in calendario interventi, mentre per quanto riguarda la sosta selvaggia, di recente in via Cagliari sono stati installati paletti dissuasori quindi si spera venga fatto anche qui», sostengono i cittadini, abbastanza esasperati.

