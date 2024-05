La brutta sorpresa: ora soffrono anche ristoranti, bar e pub 

Sorpresa. Dopo il boom post Covid la crisi torna a colpire anche bar e ristoranti a Cagliari.

Nell’assenza, per il momento, di numeri ufficiali, bar e ristoranti fanno i conti con affari che nei primi quattro mesi del 2024 hanno fatto registrare un calo: 10-15% in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. «Non è una crisi del settore», avverte la Fipe, la federazione dei pubblici esercizi, «ma una lieve decrescita» che rappresenta comunque un campanello d'allarme. «In questa prima parte dell’anno non c’è stato il turismo che aveva segnato il passo negli anni precedenti, post-pandemia», avverte ancora la Fipe, «naturalmente adesso si conta sul fatto che sta cominciando la stagione estiva che dovrebbe riportare il sereno».

“Investire nella ristorazione è una garanzia” è stato il leit motiv degli ultimi anni. Una favola, apparentemente, in una città in cui investire sembra sempre più difficile, ma i problemi non mancano di assediare anche il settore. «In questo caso», ribadisce la Fipe, «si tratta di un calo momentaneo». I ristoratori e titolari di bar e locali aspettano i turisti. ( ma. mad. )

