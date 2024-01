La brutta copia della torres 

Rimini 3

Torres 1

Rimini (4-3-1-2) : Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro (36’ st Iacoponi); Delcarro (1’ st Leoncini), Megelaitis (43’ st Gorelli), Langella; Lamesta (43’ st Acampa); Morra, Ubaldi (23’ st Cernigoi). In panchina Colombo, Marchesi, Stanga, Accursi. Allenatore Troise.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (24’ st Goglino), Antonelli, Dametto; Zecca (17’ st Zambataro), Giorico, Mastinu (17’ st Cester), Liviero; Ruocco; Scotto (32’ st Diakite), Fischnaller. In panchina Petriccione, Pinna, Masala, Siniega, Nunziatini, Lora, Mandrelli, Fabriani, Menabò. Allenatore Greco.

Arbitro : Centi di Terni.

Reti : primo tempo 14’ Fischnaller, 24’ Delcarro, 30’ Ubaldi, 35’ Morra.

Note : espulso al 27’ st Morra per doppia ammonizione. Ammoniti Morra, Colombi, Dametto, Recupero 4’ pt-6’ st.

Rimini. Tre gol tutti in una gara la Torres non li aveva mai presi. Figurarsi tre gol in 11’. Li realizza il Rimini, che ribalta un match iniziato col gol di Fischnaller e terminato 3-1 per i padroni di casa. La sconfitta mortifica le speranze rossoblù di agganciare il Cesena, che però pareggia a Ferrara con la Spal e guadagna solo un punto. Ora è a +3.

Gara dall’andamento strano, approcciata bene e con autorità ma poi lasciata andare via con errori evitabili. In ritardo anche i cambi operati dal tecnico Greco: Goglino è entrato a metà ripresa, Diakité a un quarto d’ora alla fine. Insomma, gara da dimenticare. E per fortuna c’è subito il derby casalingo contro l’Olbia, capace di caricare a mille la formazione rossoblù.

Al di là del black out in fase difensiva del primo tempo, la squadra sassarese ha deluso anche come reazione nella ripresa, dove spesso ha saputo cambiare marcia. E dire che ha giocato in superiorità numerica gli ultimi 23’ per l’espulsione di Morra.

Tutto nel primo tempo

Avvio pirotecnico, col Rimini chiuso nella propria metà campo per 15’. Arriva la rete di Fischnaller, poi l’inaspettato crollo. Una chiusura difettosa di Liviero su Delcarro che pareggia, tanta confusione su due calci d’angolo con più di un giocatore che si perde l’avversario: Ubaldi per il sorpasso, Morra per il 3-1. Il tutto in 11’ durante i quali la Torres va in bambola. Ci sono anche le due prodezze del portiere su Fischnaller: quella del 18’ sulla girata dell’altoatesino impedisce il raddoppio; quella all’inizio del secondo tempo nega alla Torres di dimezzare il distacco.

