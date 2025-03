La Brignone quarta ma la Coppa è vicina 

Seconda discesa a Kvitfjell e per l'Italia arriva un risultato quasi fotocopia della gara di venerdì, con tre azzurre ai piedi del podio. Ma poco importa visto che le italiane hanno sciato decisamente bene e soprattutto perché Federica Brignone vola in classifica generale vedendo sempre più vicina la sua seconda coppa del mondo. In una gara tiratissima ha vinto - primo successo in carriera dopo il sorprendente secondo posto di venerdì - la tedesca di 22 anni Emma Aicher. Seconda l'americana Lauren Macuga, terza l'austriaca Cornelia Huetter. Poi c'è il solito pacchetto azzurro delle ragazze jet diviso da 3 soli centesimi: Federica Brignone quarta, la trentina Laura Pirovano quinta e sempre a caccia del suo primo podio, mentre Sofia Goggia ha chiuso sesta. Brignone mantiene non solo il primato nella classifica di discesa (con 384 punti contro i 368 di Huetter e i 350 di Goggia) ma soprattutto consolida quello in classifica generale portandosi a 1094 punti, contro gli 863 della sua rivale svizzera Lara Gut-Behrami, ieri ottava.

Sulla bella e varia pista Olympiabakken, con fondo buono e compatto per le temperature sotto zero, per l'Italia c'è stato poi il buon decimo posto della gardenese Nadia Delago e il 16° della sorella Nicol.

