La “Briglia d’oro” a Pisacane 

Dopo la salvezza, la “Briglia d’Oro 2026”. Le soddisfazioni arrivano anche fuori dal campo per il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, subito protagonista all’esordio in Serie A. A lui, dunque, il riconoscimento che viene assegnato annualmente dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, all’allenatore che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo.

Le motivazioni

«Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari a una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A», si legge nelle motivazioni. «Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche», viene puntualizzato, «ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo».

Le altre edizioni

Il premio, giunto alla sua trentatreesima edizione, verrà assegnato all’allenatore rossoblù il prossimo 12 giugno a Siena. Tra i tecnici che, nel corso degli anni, sono entrati nell’Albo d’Oro: Nicola sempre con il Cagliari la passata stagione, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.

Dal campo

Questo pomeriggio, intanto, i rossoblù tornano in campo al Crai Sport Center di Assemini dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Pisacane per riprendere la preparazione in vista dell’ultima partita della stagione, domenica sera a San Siro contro il Milan. Torna a disposizione Zé Pedro dopo il turno di squalifica scontato nel match con il Torino. Sotto osservazione Borrelli e Mazzitelli, entrambi non al top. Sicuramente out anche per la trasferta milanese Idrissi, Felici, Liteta e Pavoletti.

«È stato Pavoloso»

E proprio il capitano è stato festeggiato ieri anche dai compagni dopo l’abbraccio commovente della Unipol Domus domenica scorsa prima e dopo Cagliari-Torino. Il 37enne attaccante livornese ha chiuso una straordinaria avventura in rossoblù da calciatore dopo 9 stagioni, 231 partite e 52 reti. Ieri per lui una torta speciale a base di frutta con scritto “È stato Pavoloso”.

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