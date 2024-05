La Brigata Sassari porterà in Libano gli occhiali donati dai Lions 

Un aiuto concreto alle persone in difficoltà che hanno problemi alla vista. Così i volontari dei Lions Club del Medio Campidano hanno consegnato a San Gavino ai rappresentanti della Brigata Sassari (il primo luogotenente Alessandro Pusceddu e il graduato aiutante Nicola Agus) 1.600 paia di occhiali, che saranno donati alla popolazione libanese durante la prossima missione di pace in Libano denominata “Leonte 36”.

L’attività di beneficenza è coordinata da Antonio Contu: «Come volontari Lions – spiega – ci occupiamo della raccolta degli occhiali usati, quelli donati alla Brigata Sassari, sono stati sanificati e classificati in Piemonte e poi restituiti a noi per essere consegnati. In questo contesto di impegno internazionale, la Brigata Sassari, ambasciatrice di pace nei paesi in guerra, ha chiesto la collaborazione dei Lions sardi per la raccolta di materiale destinati a scuole, ospedali, orfanotrofi e alle fasce più deboli della popolazione individuate dalle autorità locali del Libano. Il nostro Club si è attivato per raccogliere donazioni e aiuti». La collaborazione tra la Brigata Sassari e i Lions Club porta con sè un messaggio di solidarietà e di impegno umanitario a favore delle comunità in difficoltà in tutto il mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA