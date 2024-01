La bretella per la Statale? La farà la Provincia 

La bretella che collegherà Villaputzu alla nuova Statale 125 si farà ma a realizzarla sarà la Provincia (alla quale la Regione girerà un milione e 260mila euro) e non il Comune come concordato lo scorso 13 dicembre. È quanto è emerso ieri mattina nel vertice convocato dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu per fare chiarezza sulla vicenda del ponte di ferro chiuso da quasi due mesi e trovare, appunto, le soluzioni per una comoda viabilità alternativa. «Al primo posto – mette in evidenza Porcu – c’è l’esigenza di realizzare una strada alternativa in tempi brevi, chiunque sia a gestirla. Quello che invece non va bene è che ad oggi sono stati buttati al vento due mesi di tempo».

Gli accordi

Nel corso del tavolo tecnico di dicembre convocato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu gli accordi erano diversi. «Ci avevano assicurato – spiega Porcu – che potevamo procedere noi con progetto e lavori e, allo stesso tempo, la Regione ci aveva assicurato circa un milione di euro. Erano presenti anche i sindaci dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. Adesso, all’improvviso, l’incarico alla Provincia. Perché non è stato chiarito subito questo aspetto?». Porcu aggiunge che «i nostri tecnici hanno lavorato gratis per il progetto che è già in fase avanzata, avevamo cioè iniziato a lavorare anche senza il finanziamento sicuri che sarebbe arrivato. Tecnici che ringraziamo ma adesso pretendiamo dei chiarimenti».

La soluzione

Per l’assessorato regionale ai Lavori pubblici però il progetto ponte-viabilità alternativa viene visto come un blocco unico e dunque è più semplice e rapido finanziare direttamente la Provincia del sud Sardegna. Provincia che, a questo punto, deve predisporre il progetto (con un allungamento dei tempi anche se hanno assicurato “massima celerità”) e ottenere l’autorizzazione dall’Anas per la rampa di accesso sulla nuova 125 (che potrà esserci solo dopo l’approvazione del progetto).

Una situazione, insomma, poco gradita al primo cittadino di Villaputzu che non risparmia una frecciata all’assessore regionale Pierluigi Saiu: «Ci hanno ribadito – mette in evidenza Porcu – che prima serve il progetto e poi concedono il finanziamento. Bene, l’assessore Saiu mi spieghi in maniera molto semplice se tutti i finanziamenti che hanno concesso ai Comuni in questi ultimi mesi erano supportati da una progettazione. Mi faccia vedere questi progetti: la verità è che non c’è scritto da nessuna parte che prima serve un progetto. Ritengo che l’assessore sia molto più in campagna elettorale per le Regionali del sottoscritto».

L’assemblea

Questo pomeriggio alle 15.30 seconda assemblea pubblica (dopo la grande manifestazione dello scorso 11 dicembre) in aula consiliare. Il sindaco spiegherà alla popolazione in che modo intende agire. Sempre ieri, intanto, è comparso il cartello del cantiere che riporta come data inizio lavori lo scorso 11 dicembre. Ma di lavori, sino ad oggi, non c’è traccia.

