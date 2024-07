La boxe sarda nell’era Cilli: «Torneremo ai Giochi» 

Se sarà un presidente lungimirante, moderno, vincente, sarà il tempo a dirlo. Di sicuro è «l'uomo giusto per governare un mondo che è sempre più complesso», assicura Vittorio Lai, storico presidente onorario della Federboxe. Floriano Cilli, 40 anni, da più di dieci anni uomo chiave della federazione, come commissario di riunione e nella gestione delle riunioni internazionali, è l’uomo scelto per continuare il percorso di crescita del pugilato in Sardegna. Cilli raccoglie il “pesante” testimone lasciato da Gianfranco Pala, scomparso lo scorso dicembre. «Il movimento in Sardegna vive una stagione positiva, il lavoro fatto dal dotto Pala dà i suoi risultati. Sento la responsabilità di continuare su quella strada, per questo motivo ringrazio le società che hanno deciso di darmi fiducia», dice.

Obiettivi

Le parole d’ordine saranno consolidamento ed espansione. La scelta di Floriano Cilli conferma che per far continuare a crescere il movimento isolano c’era bisogno di un uomo che avesse titoli, cultura e preparazione. Un uomo apprezzato anche dal movimento pugilistico internazionale, appunto, che pur avendo sempre lavorato in retrovia, è stato capace di costruire solide relazioni attorno ai ring di tutta Italia. Il compito che lo attende è impegnativo ma la base di partenza è solida: «A livello professionistico abbiamo un buon numero di pugili che si sono già affermati in campo internazionale», come Patrick Cappai, Cristian Zara, Matteo Lecca, solo per citarne alcuni. «Ma il movimento cresce anche a livello dilettantistico», sebbene se anche stavolta, dopo Tokyo 2020, la Sardegna non è riuscita a portare un alfiere dei Quattro Mori ai Giochi di Parigi (sfortunatissimo Federico Serra). «Bisogna lavorare sui giovani, c’è la volontà di fare più competizioni interregionali. Uno degli obiettivi è organizzare campus regionali, proprio per far combattere, e crescere pugilisticamente, i ragazzi. Il “capitale” su cui lavorare c’è, le palestre fanno ogni giorno un grande lavoro e il comitato continuerà a supportarle», spiega il neo presidente.

In salute

Nell'analisi ci sono i problemi di sempre: la scarsa attività dei pugili, i costi insostenibili delle visite mediche («c’è un dialogo aperto con la federazione nazionale e con la Regione per risolvere il problema»), la mancanza del “campione” in grado di fare da richiamo. Come dire: se la boxe sarda avesse il suo Sinner sul ring, certo sarebbe un po’ più facile. Detto questo, però, «l’Isola della boxe vive in un buon stato di salute, e i numeri lo testimoniano», ribadisce il neo presidente. I numeri, quindi. Eccoli: ci sono circa 40 palestre affiliate e il movimento può contare su oltre 4000 tesserati. «Dobbiamo fare di più», sottolinea Cilli, «per esempio cercando di ingrossare quella fetta di persone che praticano il pugilato a livello agonistico».

Il futuro

A Vittorio Lai deve molto il nuovo presidente. «Moltissimo, mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere in tutti questi anni. Ma un grazie va anche alla mia famialgia, soprattutto a mia madre che non c’è più».

