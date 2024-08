La boxe per sconfiggere il bullismo 

Un team di pugili, a Calasetta, si propone attraverso la boxe di recuperare i bulli e restituirli alla società dopo aver canalizzato e trasformato la rabbia in energia.

L’idea

È un progetto educativo quello che vede Luciano Abis, pugile più volte campione e oggi allenatore e organizzatore, a capo dell’idea approvata e sostenuta dalla Regione con un finanziamento di 52 mila euro per il triennio 2024-2026. Soldi che permettono ai ragazzi problematici di poter frequentare gratuitamente il percorso sportivo e alla società capeggiata da Abis, meglio conosciuto nel mondo pugilistico come Bazooka di promuovere eventi di sensibilizzazione verso il problema del bullismo. Dello staff fanno parte Christian Spiga, direttore sportivo e Claudio Sinzu, vice allenatore. Da qualche mese, in via Padre Pio a Calasetta, è possibile vedere questi ragazzi (il più piccolo ha 9 anni) frequentare la palestra, con guantoni alla mano e tanta grinta da sfogare. «Il progetto che abbiamo realizzato anche in altri territori è rivolto in particolar modo ai ragazzi dei comuni dell’arcipelago sulcitano - ha detto Luciano Abis - ma più in generale ai giovani di tutto il Sulcis. È un territorio vergine da questo punto di vista e i giovani hanno bisogno di impegnarsi in qualcosa. Noi offriamo loro, oltre alle tappe sul fronte sportivo, degli obiettivi da raggiungere per la vita. Si sfogano con i guantoni nelle mani, prendendo a pugni i sacchi durante l’allenamento, ma apprendono come comportarsi verso il prossimo. In questo sport l’educazione e il rispetto per gli avversari sono alla base del programma».

Le motivazioni

Il progetto nella sua semplicità appare quasi scontato se non addirittura banale e pone al centro concetti motivazionali e di comunicazione di cui forse oggi tra giovani e adulti se ne sta perdendo l’essenza. «Io stesso da ragazzo ero un bullo, fino a quando non mi è stata offerta una opportunità - dice Luciano Abis - in prima battuta mi è stata data una palestra dove andare ad allenarmi, li ho capito che in quel contesto altri ragazzi avevano il mio stesso disagio. Dai primi allenamenti sono arrivati i primi risultati. Tante vittorie sul ring e anche qualche sconfitta e debbo dire che pure quelle sono servite a forgiarmi il carattere e a farmi diventare un campione prima e un allenatore poi. Da qui l’esigenza di dedicarmi agli altri. In buona sostanza, oggi mi sento un educatore e non nego che è emozionante incontrare poi gli allievi dopo anni e vedere che sono diventati tutti delle belle persone. Arrivo a considerarli tutti come dei figli». Presto, assicurano dal team di Bazooka, si cominceranno a vedere i primi risultati del lavoro avviato a Calasetta. «A ottobre avremo la prima uscita pubblica con una serie di incontri sul ring che sarà allestito nell’arena fenicia di Sant’Antioco - dice Christian Spiga - un’uscita pubblica che rappresenta una prima tappa per tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso».

