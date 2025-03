La boxe per promuovere sport e turismo 

Manca una settimana: il 29 e il 30 marzo a Uta ci saranno due giorni Kick Boxing e Muay Thai al Palazzetto sportivo. Non solo sport: un’occasione di promozione del paese, i commercianti sono pronti ad accogliere molte persone.

«Siamo molto contenti di ospitare per la quarta edizione l’ “Uta Fight Contest” ci saranno un totale di 35 incontri», dice l’assessore Graziano Meloni. «Parteciperanno le più prestigiose scuole di sport da combattimento dell’isola e dal resto d’Italia. Chiuderà la manifestazione l’incontro internazionale tra Checco Demontis e un atleta francese».

Non solo lo sport: «Ci sarà una grande visibilità mediatica dell’evento, - continua Meloni - poiché verrà trasmesso in diretta Tv. Da questi giorni ne beneficia sopratutto il turismo: infatti sono già piene le strutture ricettive e i ristoranti. La trepidazione non riguarda soltanto l’aspetto economico, ma riguarda lo scambio culturale. Ci saranno turisti e atleti che porteranno tradizioni differenti arricchendo la nostra offerta culturale. Speriamo che aiuti la promozione del nostro territorio». Meloni non ha dubbi: «Quest’evento può essere di ispirazione per i giovani, incentivandoli a praticare sport e avvicinandoli a valori come la disciplina e l’inclusione. (l. e.)

