La “bottiglia in ferro” di Sergio Caddeo danneggiata dai vandali 

Il ferro arrugginito è piegato e la trama metallica infranta, lasciando spazio ad un buco in un’installazione artistica vecchia più di un decennio.Sfregio alla “bottiglia in ferro”, l’opera d’arte all’ingresso di San Sperate e che si affaccia sull’incrocio tra via Decimo e via Sardegna.

Un gesto che sembrerebbe essere opera di qualche vandalo. Il condizionale è d’obbligo visto che non è chiaro nemmeno come sia possibile arrivare abbastanza in alto e mettere così tanta forza in un’opera distruttiva. Un mistero, si potrebbe definire per ora, ma il danno rimane.

La “bottiglia in ferro”, come viene chiamata dai sansperatini, è un’opera del mai dimenticato artista Sergio Caddeo, scomparso a dicembre 2012. L’anno prima, nel 2011, in quella piazzola, era stata installata l’opera. In realtà il nome voluto dall’artista è “Dissetato”. L’installazione è anche citata nel catalogo generale dei beni culturali sardi, anche se annoverata solo come “bottiglia”, e appartiene al Comune. Il tempo e le intemperie hanno trasformato quella che era un’abbagliante installazione dalla patina metallizzata, in una bottiglia di ferro arrugginito. L’opera, non tutti lo sanno, ha una sorella quasi gemella a Firenze, sempre ad opera di Sergio Caddeo. Ora, a 13 anni dalla scomparsa dell’autore, lo sfregio nel suo paese, San Sperate.

«Sinceramente non mi so spiegare nemmeno come sia possibile riuscire a fare una cosa del genere», commenta il sindaco Fabrizio Madeddu, andato di persona a vedere il danno. «Oltre a non capire il senso di un atto del genere, non so veramente come abbiano fatto ad arrampicarsi fin lassù. Il ferro è arrugginito e per riuscire a piegarlo ci vuole impegno. Qualcuno suggeriva un petardo, ma mi sembra difficile sia stato usato un petardo così forte. Di sicuro rimango allibito di fronte a questo atto vandalico inaccettabile. Le parole che userei per descrivere questi soggetti non posso dirle. Di sicuro non può rimanere così, sarebbe un torto all'artista e alla cittadinanza. Chiameremo un esperto».

Il caso vuole che l’area non sia nemmeno coperta da telecamere di sorveglianza e di conseguenza sfuma anche la possibilità di riconoscere un eventuale colpevole (per ora). Angelo Pilloni, storico muralista e artista sansperatino, riflette: «Non posso dirlo con certezza perché non ho ancora esaminato l’opera, ma di norma sul ferro si può agire per rimetterlo in sesto. Ma non conosco l’entità del danno e non è il mio campo». (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA