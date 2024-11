La bottega più vecchia sfida la crisi 

Prima erano tantissime. Incastonate soprattutto nel centro storico, punto di ritrovo per i residenti: Poi, con il tempo, le piccole botteghe storiche di quartiere sono diminuite drasticamente, schiacciate dalla concorrenza di supermercati e centri commerciali.

La più antica era in via Mameli a Funtan’e ortus che ha chiuso i battenti qualche anno fa. Poi è toccato a via Foscolo, via Porcu e tante altre. Ma c’è chi, tra grandi sacrifici continua a resistere. Adesso il podio della più antica spetta alla botteghina di piazza Santa Maria aperta negli anni dopo la guerra. Locale e gestione erano poi stati rilevati 55 anni fa da Mirella Cardia 82 anni, che in questa parte di città è diventata una sorta di istituzione.

La botteghina

«Quando aprii io» racconta Cardia, «iniziai a vendere frutta e verdura e prodotti per l’igiene della persona. Poi piano piano ho ampliato e iniziato a vendere di tutto perché la licenza me lo consentiva». All’epoca la realtà della zona era molto diversa, «non c’era neanche l’asfalto, c’era la ghiaia. La piazza era completamente aperta, di fronte c’erano il bar e tante altre attività». E soprattutto, «si vendeva benissimo. Poi sono arrivati i supermercati e la musica è cambiata». E adesso signora Mirella ha dovuto abolire anche il libretto de su depidu , «non fa più» dice, «prima permettevo che mi pagassero anche dopo, adesso no, si paga subito».

Le difficoltà

I problemi con il tempo sono aumentati, «non c’è più parcheggio e poi da quando hanno chiuso la svolta da viale Colombo verso la piazza, facendo la piazza pedonale, ci hanno tagliato le gambe, tanto che di sera non apro più perché non c’è movimento». Comunque sia i clienti non mancano, «c’ qualcuno anche che viene da sempre. Il fatto è che nelle botteghe trovi quello che un supermercato non ti potrà mai dare, ossia l’aria di casa, la possibilità di venire e fare due chiacchiere e di passare anche il tempo». Ne sanno qualcosa le casalinghe della zona che arrivano, comprano e poi si siedono a parlare e confidarsi con signora Mirella che, dice convinta una cliente da 40 anni Rita Puddu 74 anni, «prepara il panino più buono di tutta la Sardegna: provare per credere». E comunque nonostante le difficoltà, le bollette da pagare e la concorrenza spietata Mirella Cardia di andare in pensione non ha la minima intenzione: «da qui mi porteranno via con il cappotto di legno» dice convinta. Adesso ad aiutarla c’è anche la figlia Amelia Ibba 57 anni, «la accompagno tutti i giorni dice. Ma il furgone dove mette la merce lo guida ancora lei».

RIPRODUZIONE RISERVATA