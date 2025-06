La bottega del sughero ancora in trionfo Vacca: puntiamo al terzo successo di fila 

Dopo un campionato tra luci e ombre, concluso con un modesto sesto posto, “La Bottega del sughero” si è riscattata nella seconda fase, concedendo il bis e (ri)confermandosi campione dei Master nella Libertas Caam. Tra i protagonisti di una stagione schizofrenica, ma dall’epilogo trionfale, c’è anche Armando Vacca, 51 anni, fluidificante a tutta fascia (la destra preferibilmente) della squadra allenata da Andrea Vargiu. Nato a Roma, ma asseminese a tutti gli effetti, da ben undici anni fa parte della grande famiglia Cooper band del presidente Claudio Foddis. La vita professionale da militare dell’Esercito non gli ha impedito di scendere in campo durante tutto il campionato per portare i colori rossoblù della sua squadra alla conquista del secondo titolo consecutivo. Che Vacca si gode fino in fondo, nonostante «una stagione di alti e bassi, condizionata da infortuni e assenze, poi però nel finale abbiamo fatto gruppo e ci siamo ricompattati, dando ciascuno la massima disponibilità. Con grande unità siamo riusciti a disputare degli ottimi playoff». Culminati nella vittoria in finale contro l’Is Cortes.

Successo di squadra

«Squadra molto forte, la vicecapolista tra l’altro», ammette il tornante ex Gioventù Assemini. Negli occhi ancora le istantanee dell’ultimo atto della stagione. «Partita equilibrata decisa da Cirina e Moi, che hanno fatto la differenza anche in finale. Ma è una vittoria di squadra che va condivisa anche col nostro grande presidente». Il numero sette rossoblù è molto legato alla storica società asseminese. «Do una mano quando serve e seguo anche i ragazzini delle giovanili. Siamo un bel gruppo e mi piace rendermi disponibile». Da calciatore ha iniziato ad Assemini la sua carriera sportiva, prima nella juniores dell’Asseminese, poi per diversi anni in Terza categoria con la Gioventù Assemini, e sempre nel suo paese vede il suo futuro anche da amatore. Con nuovi traguardi da raggiungere. Vacca infattti non lascia, e vuole raddoppiare. La testa è già il prossimo torneo e ad un titolo da difendere. «Si parte per vincere anche la prossima stagione».

