La bottega che tramanda l’arte antica 

Dall’esterno sembra un piccolo laboratorio nascosto tra le case e le strade di Ussana. Eppure dall’aprile 2012 l’Accademia Santu Jacu è diventata una meta per artisti, studenti, appassionati di arte medievale e non solo. C’è chi arriva dalla Repubblica Ceca, chi dalla Svizzera, dalla Grecia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e di recente anche dalla Turchia per imparare tecniche pittoriche antiche oggi sempre più rare: iconografia, affresco, mosaico bizantino e tempera all’uovo.

I titolari

«Nasciamo come bottega e teniamo a mantenere questa caratteristica. Non ci interessano i grandi numeri ma che l’allievo viva in profondità l’arte sotto l’aspetto spirituale, culturale e artistico», sottolineano i fondatori Michele Antonio Ziccheddu, teologo e iconografo, e la moglie Emanuela Giordano.

Scegliere Ussana, recuperare due locali commerciali abbandonati e decidere di rimanere in Sardegna non è stata la scelta più semplice. Più volte la coppia ha pensato di trasferirsi fuori, dove il mercato dell’arte e della formazione offre maggiori opportunità. «Oggi devi essere conosciuto da tutti, famoso, avere chissà quale struttura megagalattica. Noi abbiamo scelto una realtà piccola, che abbiamo voluto mantenere così ma che può accogliere chiunque voglia venire. Non è la grandezza degli spazi che fa arrivare lontano ma quello che respiri e vivi qui dentro», ribadiscono.

Il progetto

L’idea è chiara: niente classi numerose né corsi di un solo giorno. Ogni laboratorio accoglie al massimo due o tre persone: per seguire ogni allievo il percorso richiede tempo, pazienza e pratica. Frequentare i laboratori non soltanto artisti: negli anni sono arrivati medici, avvocati, marinai, casalinghe e professionisti di ogni settore.

Una studentessa della Repubblica Ceca ha scelto di trascorrere tre anni di Erasmus proprio a Ussana per approfondire il funzionamento delle antiche botteghe medievali. Tra gli ultimi ospiti anche alcune monache ortodosse del Patriarcato di Antiochia per proseguire il corso di mosaico bizantino. «Tanti allievi sono arrivati qui con l’intenzione di andare alla ricerca della radice dell’arte, che oggi si è persa. Qui sono entrate persone con esigenze diverse: chi per ragioni di studio, chi per curiosità, chi perché alla ricerca di un percorso spirituale. Questo ci ricorda che anche i luoghi apparentemente nascosti possono diventare punti di riferimento e centri vivi di cultura, spiritualità e formazione».

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