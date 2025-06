La bottarga regina dei festival  

Vent’anni fa era una semplice sagra. Nel 2019 è diventato il festival della bottarga con due giorni di festa per esaltare il prodotto tipico di Cabras e tantissimi eventi con ospiti d’eccezione come lo chef stellato Carlo Cracco. Adesso un ulteriore salto di qualità per la manifestazione in programma a settembre: la Regione ha inserito l’evento, organizzato dal Comune di Cabras, nel “Cartellone delle manifestazioni in forma di festival e rassegne”. Tante le novità previste per questa edizione che per la prima volta potrà contare su 300mila euro.

La novità

Il Comune di Cabras ad aprile aveva partecipato al bando promosso dall’assessorato regionale del Turismo per sostenere eventi capaci di dare risalto e visibilità all’Isola. «E a sorpresa ci hanno ammesso - annuncia il sindaco Andrea Abis - Abbiamo ottenuto persino un punteggio superiore ad eventi importanti come il Girotonno. Ora siamo al lavoro per mettere nero su bianco il progetto della manifestazione, alla luce dei 150mila euro finanziati dalla Regione con questo nuovo bando». Stessa cifra sarà messa in campo dal Comune. «Le nostre risorse saranno recuperate grazie agli sponsor, alla Fondazione di Sardegna e al Gal».

La manifestazione

Il Festival durerà tre giornate (così come prevedeva il bando della Regione) in cui il centro storico si trasformerà in un ristorante a cielo aperto. Appuntamento presumibilmente nel terzo fine settimana di settembre, quando ci sono ancora numerosi turisti. «Ci sarà anche quest’anno una firma importante della cucina italiana - svela Abis - Ancora però non possiamo rivelare il nome». Sarà Antonino Cannavacciuolo? Chissà. «Per la prima volta saremo in grado di regalare al numeroso pubblico un concerto importante - va avanti Abis - Stiamo cercando di conquistare cantanti di un livello alto ma la novità più importante è che l’evento sarà promosso anche dalla Regione». Il sindaco sa bene che si tratta di una grande responsabilità, «ci dobbiamo preparare a ospitare un afflusso di presenze importanti. Sarà un festival di livello, un vero salto di qualità».

E poi non mancheranno le degustazioni di cibo e di cocktail d’autore, show cooking, incontri con gli esperti, spettacoli, contest culinari e la tradizionale mostra mercato. «Per la prima volta saremo selettivi anche nei confronti di chi esporrà i prodotti - conclude Abis - Servono ordine, eleganza e qualità».

