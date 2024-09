Per descriverla non fa lunghi discorsi. «La bottarga di Cabras è unica al mondo», taglia corto al telefono. «Una volta che arriva nel palato si riconosce subito. È preziosa, è un mix tra amaro e dolce, una vera bontà».

A dirlo non è uno chef qualunque, ma Carlo Cracco, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Cuoco, personaggio televisivo, gastronomo italiano, per anni giudice del talent show culinario Masterchef Italia ma soprattutto sei stelle Michelin. È lo chef che ha portato l’alta cucina in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove si è trasferito nel 2018.

L’eccellenza

Sarà lui l’ospite d’onore del Festival della bottarga che andrà in scena nel centro storico di Cabras domani e domenica. Un mix tra degustazioni, cocktail d’autore, show cooking, incontri con gli esperti, spettacoli, contest culinari e la tradizionale mostra mercato. Attraverso uno show cooking domenica sera Cracco celebrerà l’eccellenza della bottarga in tutte le sue sfumature e con uno sguardo al futuro. Appuntamento in piazza Don Sturzo alle 20,30. Intanto però lo chef, mentore di tanti giovani cuochi, che nel 1986 ha cominciato la sua carriera professionale da Gualtiero Marchesi a Milano, anticipa qualche chicca.

Abbinamento unico

Quando a Cracco gli si chiede quale piatto cucinerà nel ristorante a cielo aperto in occasione del Festival, prima risponde «è una sorpresa». Poi però si lascia andare e svela qualche anticipazione. «Questa volta niente pasta, niente spaghetti, promesso. Ma neanche pane. Ho deciso di mostrare come la bottarga si abbina perfettamente alla frutta. Non dico quale però, non posso svelare proprio tutto tutto», dice tra una risata e l’altra. «Sarà però una combinazione unica, a parer mio naturalmente. Sarà un piatto fresco, adatto per i giorni estivi. Una sorpresa innovativa dai, mettiamola così». Cracco, che domenica sarà affiancato dal sommelier cabrarese Mauro Contini, non svela che frutta utilizzerà nel suo quadro culinario: “Uno dei due frutti è di stagione, dico solo questo però. Poi basta». E continua a ridere, divertito.

Bonta della laguna

La bottarga che Cracco utilizzerà sarà naturalmente quella vera e autentica di Cabras, che arriva dai muggini pescati nella laguna di Mar’e Pontis. Quella che, secondo lo chef stellato, è unica soprattutto per il luogo da dove proviene: «Il suo gusto unico dipende proprio dalla sua casa d’origine. E poi dalla preparazione».

La tradizione

Cracco, che è anche presidente dell’associazione Maestro Martino, il cui obiettivo è quello di promuovere la cucina d’autore e le eccellenze del territorio, descrive la bottarga come uno dei cibi più pregiati e tradizionali presenti in Sardegna: «Proprio per questo motivo credo che sia un dovere farla conoscere al mondo intero, bisogna far capire come si prepara e perché, la sua storia insomma», racconta lo chef. «Stiamo parlando di cultura, di tradizioni che devono essere tramandate, di mestieri che vanno insegnati ai giovani, solo così la bottarga di Cabras può mantenere la sua unicità». Per Cracco non è la prima volta nel territorio dell’Oristanese: «Vengo a Cabras con piacere, paese che mi piace tanto. Non è la prima volta che visito queste zone. Domenica sarà un bel momento». E chissà in quanti vorrebbero assaggiare il suo capolavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA