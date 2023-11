La bottarga di Cabras come opera d’arte: «Il cibo è identità» 

“Quale nell’Arzanà de’ Viniziani bolle l’inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani…”. Nel XXI canto dell’Inferno, per spiegare la pena riservata ai barattieri, immersi nella pece bollente, Dante richiama un’immagine dell’Arsenale di Venezia che sino al 26 novembre, convertito ad altri usi, ospita una parte rilevante della Biennale di Architettura, massima rassegna mondiale della creatività e delle idee per progettare e costruire i nuovi spazi urbani (“Il laboratorio del futuro” è il titolo di questa edizione curata da Lesley Lokko).

Il progetto

Nel padiglione Italia, affacciato sui canali di una città incantata, c’è anche la Sardegna con una rappresentazione molto originale, della bottarga di Cabras, un bene che è espressione di economia, cultura, tradizione e di una laboriosa attività che ha come epicentro lo stagno del paese dell’oristanese.

Artefice del progetto, che si manifesta attraverso un’installazione molto apprezzata dal pubblico della Biennale, il ricercatore Roberto Flore, 41 anni, originario di Seneghe che, in un’altra vita, è stato chef e ora studia le alchimie del gusto e dell’alimentazione all’Università Tecnica di Copenaghen dove è incardinato il laboratorio di ricerca e innovazione nel campo della sostenibilità ambientale di cui è fondatore e manager. Al centro dei suoi interessi le connessioni tra le produzioni alimentari e l’ambiente e l’interazione dell’uomo con l’ecosistema che lo circonda. Il primo pensiero è sempre il cibo «che dovrebbe essere – ci dice – strettamente collegato, anche nel ciclo produttivo, al territorio di origine perché il carattere identitario è un valore aggiunto che non può essere trascurato».

Lo stagno di Cabras

«Per il progetto, presentato alla Biennale di Architettura, - spiega – ho lavorato con due architetti del Royal College of art di Londra. La nostra attenzione è rivolta alla filiera della bottarga di muggine con un occhio di riguardo all’ecosistema dello stagno di Cabras. Nel nostro lavoro è centrale l’idea della sostenibilità ambientale. Partiamo dal prodotto per riflettere anche sull’utilizzo degli spazi naturali e sul rapporto, non sempre facile, tra uomo e ambiente. C’è anche una dimensione filantropica: al termine di questa edizione della Biennale vogliamo dare vita a un’asta, attraverso una piattaforma digitale, per l’acquisto dei manufatti artistici che compongono l’allestimento. Vogliamo utilizzare i fondi raccolti per realizzare progetti di sviluppo sostenibile in Sardegna. In risposta ad un’asta avvenuta a Cabras nel novembre del 2022, in cui dodici baffe di bottarga, interamente locale, sono state battute fino a 600 euro al chilogrammo».

Le altre filiere

Il progetto, che parte dalla bottarga, trova uno sviluppo in altre realtà produttive con il carattere della tipicità. Finisce per coinvolgere, in una felice quadro di sapori unici, altre filiere tra cui quelle del Bue Rosso e del casizolu del Montiferru, della pecora e del Fiore sardo, e ancora la filiera dei cereali e quella dei vini come la vernaccia di Oristano e la Malvasia di Bosa.

Sul lato destro del Padiglione Italia, nello scenario suggestivo delle Tese delle Vergini, la Sardegna, con Roberto Flore in prima linea, mette in mostra una grande bottarga in cera, sculture in ceramica e ferro battuto realizzate da artigiani isolani. In più, in ottima sintonia, le strutture di sale, a forma di cono, «che rappresentano l’aculeo che viene lasciato all’interno dell’unghia della bottarga». Un lavoro complesso che, prima della vetrina veneziana, è stato proposto nella Chiesetta di San Vincenzo, parte integrante dell’antica Pischera ‘e Mar‘e Pontis a Cabras.

«Tutto questo per me – afferma Flore – è l’avvio di un nuovo percorso. Mi piace lavorare con gli architetti in un’ottica interdisciplinare per fare tesoro di diverse competenze ed esperienze. La Biennale è un evento mondiale, il più importante per l’architettura. Non sono un architetto ma sono arrivato all’Arsenale di Venezia e per me è un motivo di grande soddisfazione».

