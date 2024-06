La borgata da anni senza acqua potabile 

I residenti di San Gaetano sono ormai sul piede di guerra. «Due anni e mezzo di promesse senza acqua potabile: così non si può vivere», denunciano i referenti del Comitato locale, che rappresentano le oltre duecento famiglie del borgo. «Paghiamo regolarmente le tasse, ma non vediamo alcun progresso nelle promesse fatte».

La protesta

Delusi dalla politica e stanchi di attendere risposte tangibili, i cittadini hanno unito le forze con gli altri borghi che ci sono lungo la statale 125. Il 28 giugno, andranno tutti insieme dal Prefetto di Cagliari per rivendicare il loro diritto all'acqua potabile, un bene primario che oggi sembra loro negato.

«L'acqua non c'è mai stata», spiega Gaetano Carpentiere, vicepresidente del comitato San Gaetano. «Sono anni che dialoghiamo con il Comune, ci hanno detto che è stato presentato un progetto, ma solo sulla carta. Non è chiaro chi debba metterlo in atto». Stanco e disilluso aggiunge: «Ormai è diventata una situazione insostenibile. Un giorno deve cambiare la giunta, un giorno devono fare altro e noi restiamo a secco».

La rabbia

Elisabetta Lai, presidente del comitato, rincara la dose: «Per noi non c'è mai niente. Anche se sono stati stanziati i soldi per i borghi, a San Gaetano non si vede mai niente. Ci sarà una manifestazione in prefettura, la questura ha già dato l'ok e ora nessuno dovrà girarsi dall’altra parte. Le famiglie sono esasperate. Facciamo tutto noi, dalla pulizia delle strade ai cartelli stradali. Così non si può andare avanti».

La mancanza di risorse si fa sentire in ogni aspetto della vita a San Gaetano. «Non c'è pulizia delle discariche, la facciamo noi» continua Lai, «mai un intervento del Comune. I soldi stanziati finiscono tutti a Sant'Isidoro. È brutto dirlo, ma è così. Del sottopassaggio non si sa niente e quando piove si allaga, imprigionandoci nel borgo».I fondi per il rifacimento delle strade poi non comprendono quelle di San Gaetano. «I soldi se sono per i borghi, devono essere per tutti, non solo per Sant'Isidoro», conclude Carpentiere, «Io mi chiedo, se staccano l’acqua nel centro urbano cosa succede? Non siamo cittadini di serie B, ma di serie C, vista la situazione. Prima delle elezioni tante promesse, poi? Loro spariti e noi dimenticati».

Uniti

Insieme a San Gaetano, venerdì 28 giugno in piazza Palazzo a Cagliari per rivendicare il diritto ad avere l’acqua ci saranno anche i rappresentanti del villaggio delle Mimose e il comitato “Green community Borghi e Villaggi dei 7 Fratelli” che ha organizzato la manifestazione. «È soprattutto una questione di salute pubblica, non possiamo più stare in silenzio. Le persone acquistano l’acqua con le autobotti a prezzi eccessivi: centomila litri di acqua costano più di 100 euro, anche essendo parsimoniosi almeno 200 euro al mese una famiglia li spende e non tutti possono affrontare anche questa spesa», afferma Gabriel William Martini della Green community.

