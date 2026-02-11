La bonifica di Barraxiutta può partire 

La bonifica dell’ex sito minerario di Barraxiutta, attesa a Domusnovas da quasi vent’anni, finalmente può avere inizio.

Il programma

Si tratta del sito minerario più esteso del paese (un’area di circa 120 mila metri quadri) che è rimasto attivo dal 1895 al 1980 nell’estrazione di piombo, zinco ed annessi, e che fin dalla sua chiusura è stato, è viene tutt’ora indicato per la sua discarica di residui, come possibile responsabile di vari problemi ambientali, in primis quelli idrici che soprattutto per via della torbidità dell’acqua (anche in questo periodo vige un’apposita ordinanza che perdura dal 7 ottobre scorso), continuano a tormentare Domusnovas.

Il progetto è stato illustrato durante il primo di una serie di incontri internazionali organizzati dalla Comunità europea e coordinati dal Centro di programmazione regionale, perché entrano nel vivo i vari progetti che vedono il Sulcis iglesiente coinvolto nelle bonifiche ambientali finanziate dai fondi del Just Transition Fund (Jtf). In presenza dei rappresentanti dei vari Comuni interessati dai progetti, compresi anche quelli di varie municipalità della Spagna, della Bulgaria e della Svezia, sono stati i locali della grande miniera di Serbariu a Carbonia ad ospitare, alcuni giorni fa, i primi workshop promossi dalla Comunità Europea nell’ambito della Just Transition Platform, coordinamento internazionale nato per sviluppare idee, capacità e tecniche in tutte le aree interessate dai progetti del Jtf. Tra queste il Sulcis Iglesiente, rispetto al quale gli amministratori dei Comuni coinvolti hanno illustrato durante l’incontro i progetti di bonifica che riguardano ex siti minerari e fiumi.

I dettagli

«Ho illustrato - spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici di Domusnovas Fabrizio Saba - il nostro progetto del 2010 riguarda la caratterizzazione del sito, l’accertamento dei contaminanti e la bonifica. Ma insieme ai partner internazionali abbiamo anche riflettuto sugli sviluppi futuri, da finanziare, dei siti post-bonifica. Nel nostro caso urgono decise migliorie alla viabilità ed agli accessi del sito con ottime prospettive di attivazione di cammini e percorsi legati al “Turismo Dolce” ed al Cammino minerario di Santa Barbara». Durante l’incontro è stato sancito che a breve Domusnovas firmerà la convenzione con il Centro di programmazione regionale per ricevere subito la prima tranche del finanziamento (un 30 per cento). «Servirà – dice Saba – per affidare la progettazione sull’aggiornamento del progetto del 2010 riguardo al prezzo dei materiali ed normative da seguire per la bonifica. Lo step successivo sarà individuare una centrale di committenza per gestire l’appalto milionario del cantiere di bonifica». Durante l’incontro non è stato escluso che vista la quantità dei siti sulcitani interessati possa essere creata un’apposita centrale di committenza proprio nell’iglesiente, magari nel palazzo della Provincia del Sulcis Iglesiente.

