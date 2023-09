La bombola di gas fatale a Samuel 

Una fiammata di diversi metri sprigionata da una bombola a gas, una lingua di fuoco che ha investito il camper dove si trovava Samuel. Ecco la causa delle deflagrazioni e dell’incendio che hanno ucciso il ragazzino riminese di 11 anni. La vampata incandescente ha avvolto il mezzo e lo ha trasformato rapidamente in una palla di fuoco. E stando a quanto emerge dalle indagini, la fiammata è partita da una bombola a gas (gpl) di diversi chili che era stata posizionata vicino al camper. A quanto pare la bombola alimentava una cucina da campeggio utilizzata all’esterno del mezzo sul quale era la vittima. È questa l’ipotesi che sta prendendo piede per la tragedia che si è consumata giovedì pomeriggio vicino alla spiaggia di Bados.

Cucina da campo

I carabinieri del reparto territoriale di Olbia e della stazione di Olbia Centro avrebbero raccolto testimonianze che vanno tutte nella stessa direzione. I genitori di Samuel Imbuzan erano all’esterno insieme alle altre famiglie (in tutto una decina di persone) che viaggiavano con camper e auto, in comitiva. Da una delle bombole in uso, per ragioni in via da accertamento, si è sprigionata la lingua di fuoco che è risultata mortale, una sorta di lanciafiamme che ha indirizzato il getto sul camper. I vigili del fuoco hanno repertato e consegnato alla Procura di Tempio per il sequestro penale, oltre che i tre mezzi distrutti dal fuoco, anche delle bombole e dei dispositivi utilizzati per cucinare, posizionati vicino ai camper. La pm Sara Martino ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nel fascicolo ci sono già le testimonianze di tutte le persone che erano con i genitori di Samuel al momento della tragedia. Il padre Daniel Romulus Imbuzan, 52 anni, titolare di una ditta per la lavorazione del legno è ricoverato a Sassari con con ustioni su circa il 40 per cento del corpo e la madre, la riminese Tatiana Lisi, 44 anni, è ancora in stato di shock.

Corsa disperata

Le indagini, seppure a carico di ignoti, riguardano le condotte di diverse persone, anche dei genitori della vittima. È probabile che padre e madre di Samuel, quando sarà possibile, saranno sentiti con l’assistenza di un difensore, in veste di indagati. Un fatto puramente tecnico, visto che le indagini sono in fase embrionale (fondamentale sarà la consulenza dei vigili del fuoco di Olbia), va anche detto che eventuali responsabilità penali potrebbero riguardare altre persone. Di sicuro, Daniel Imbuzan si è lanciato nel camper in fiamme per salvare il figlio, rischiando di morire. I funerali del bambino potrebbero essere celebrati a Rimini già la prossima settimana.

