La bomba fa saltare il bancomat ma la cassa resiste all’urto e i ladri restano a mani vuote 

Questo non era un petardo. Un pensiero condiviso alle tre del mattino da mezzo paese svegliato di soprassalto. Un boato pieno di cattivi pensieri. Il Banco di Sardegna di piazza Roma è una casa divenuta una filiale a cui si accede da una rampa di scale. A due passi dall’ingresso, su un balconcino, si trova il bancomat. Alle 3 le telecamere inquadrano due individui che arrivano in auto e depositano l’ordigno. Poco dopo la carica esplosiva sventra il muro e scaraventa la cassa automatica all’interno dell’edificio.

Calcoli sbagliati

L’artificiere in servizio notturno clandestino forse pensava che la cassa potesse rotolare giù o si potesse aprire, un bocconcino di facile asporto. Calcoli sbagliati. Ne sia prova il fatto che l’inferriata non abbia riportato danni. Anche la telecamera è rimasta al proprio posto. All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Lanusei, guidati dal Marco Mastrovito, sulla facciata del Banco c’è un grosso foro semicircolare al posto dello sportello. Intanto i Vigili del fuoco verificano le condizioni della struttura, che non risulta avere lesioni strutturali. Poche ore dopo il danno viene riparato con l’installazione di una porta al posto dell’Atm. I clienti costretti a recarsi a prelevare altrove sapranno chi ringraziare per i disagi. In attesa che il Banco installi un altro Atm. Nelle ore successive al botto viene chiarito come perfino per gli impiegati della banca sia impossibile aprire la cassa danneggiata dall’esplosione per rendersi conto dell’entità del furto. I militari rimandano quindi ogni informativa a domani, quando un tecnico specializzato potrà verificare se una parte del denaro sia andato compromesso. Fino a ieri in tarda serata nessuno parlava di bottino. Tanto rumore per nulla.

Omicidio in piazza

Piazza Roma, cuore del paese fresco di nuovi arredi, telecamere in ogni angolo. Il 9 luglio ripresero l’omicidio di Beniamino Marongiu, ucciso alle 9 del mattino. Frammenti di un’esecuzione a sangue freddo. Tuttavia le registrazioni fino a questo momento non sono riuscite a dare un volto all’assassino, forse un killer su commissione.

Nelle immagini oggi gli inquirenti cercano indizi per dare un volto ai ladri. Dal procuratore Paola Dal Monte massimo riserbo sulle indagini, affidate ai carabinieri. In piazza Roma nella notte di sabato, è arrivata anche una volante della polizia. Il Banco di Sardegna di Arzana è obiettivo ostico. Nel corso degli anni è stato più volte preso di mira dai malviventi ma ad oggi nessuno è riuscito nell'impresa. Anni fa un bandito prese perfino a picconate il vetro non riuscendo a violare il salvadanaio. I clienti in attesa dentro l’ufficio non annoverano quei momenti tra i loro ricordi migliori. Ferma la condanna del sindaco Angelo Stochino: «Questo gravissimo episodio colpisce l’intera comunità generando preoccupazione e disagio tra i cittadini».

