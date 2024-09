La Boccia da Olbia guarda a L.A. 2028 

Dal punto di vista sportivo, è un segnale che da Olbia il mondo paralimpico vuole mandare al mondo: a Parigi 2024 non siamo riusciti a esserci ma a Los Angeles 2028 non vogliamo mancare. Dal punto di vista della Sardegna (che sostiene l’appuntamento con l’assessorato regionale al Turismo), è un esame su un segmento da non trascurare. Il World Boccia Challenger, che dal 30 settembre al 6 ottobre si svolgerà a Olbia, porta nell’Isola un’ottantina di atleti (ai quali vanno aggiunti assistenti sul campo e staff), che si confronteranno anche con 18 rappresentanti azzurri, purtroppo assenti a Parigi e a caccia dei primi punti validi per andare ai Giochi del 2028 in California.

L’accoglienza

«Questa occasione servirà a testare la capacità di ospitare atleti con disabilità gravi e gravissime», ha sottolineato l’assessore Franco Cuccureddu. «Per noi spesso è complicato anche accedere a certi siti archeologici per i vincoli esistenti, ma stiamo lavorando per rendere la Sardegna più accessibile e lo sport gioca un ruolo determinante: parliamo di agonismo unito a qualcosa che attiene la civiltà». Da parte sua, il direttore organizzativo Dario La Gatta ha invece sottolineato l’incredibile capacità di accoglienza ha dimostra ogni volta la Sardegna. Con lui, e accanto all’assessora allo Sport di Olbia, Elena Casu e al presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, ieri alla presentazione c’erano i presidenti nazionali della Fib (la Federbocce) e della Fispes (gli sport paralimpici e sperimentali), Marco Giunio De Sanctis e Sandrino Porru, che si sono ritrovati dopo anni di collaborazione nel settore paralimpico. La Boccia, in particolare, è nata in seno alla Fispes, poi si è trasferita sotto l’egida della Fib.

La manifestazione

A Olbia gli arrivi degli atleti sono già iniziati: quattro di loro si sono trasferiti direttamente da Parigi e fra loro la cinese Lin Ximei, oro nella categoria BC4 femminile. Si gareggerà nell’Individuale per le categorie da BC1 a BC4 e in Coppia nelle BC3 e BC4, tutte riguardati disabilità fisiche, caratteristiche della Boccia (nelle bocce giocano anche gli “intellettivi”). Cerimonia inaugurale il 30 settembre, poi gare dal giorno dopo sino alla chiusura, il 6 ottobre con le premiazioni. ( c.a.m. )

