La Blue zone strega i primi turisti 

Arrivano i primi turisti sulle tracce della longevità. Li porta il Consorzio Ogliastra Blue Zone, progetto nato dall’iniziativa “Sardegna, un’Isola sostenibile” promosso da Sardegna Ricerche. È il risultato della partecipazione alla recente Fiera di Berlino, «che - dice il presidente del consorzio turistico, Cristian Pinna - ci ha permesso di ottenere oltre dieci contatti con agenzie di viaggio e tour operator internazionali. Uno dei primi successi tangibili è stata la vendita di un tour di dieci giorni a una famiglia americana, che ha potuto esplorare l’Ogliastra, interagire con la comunità locale e visitare un centenario».

La novità

Il consorzio ha riunito venti operatori locali per promuovere e commercializzare l’offerta turistica dell’Ogliastra, puntando sulla Blue zone, un’area dalle enormi potenzialità ancora in gran parte inespresse. L’obiettivo è creare una rete di operatori per un turismo partecipato e condiviso. Sei i soci fondatori, giovani menti estrazione di una piattaforma turistica multisettoriale: Cristian Pinna, ceo del portale turistico Life in Sardegna, Alberto Giacobbe, titolare dell’agenzia di viaggio Ogliastra Incoming, Andrea Franceschi, professionista del settore turistico che lavora per l’agenzia Aquila bianca, Alessandro Murino, guida ambientale, Stefania Carta, titolare dell’Hotel Janas di Tertenia, e Cristiano Carta, fondatore del progetto Instagram Costa di Baunei. Il consorzio si propone come braccio operativo della Dmo Ogliastra (Destination management organization), organismo a partecipazione pubblica e privata. La longevità è uno dei principi cardine nell’anima del consorzio, sebbene i numeri raccontino di un fenomeno ancora sottodimensionato nei flussi turistici. Tanto che il presidente dell’Unpli Sardegna, Raffaele Sestu, ha puntualizzato che per far coesistere il binomio business longevità sia necessario un progetto marketing coordinato dagli imprenditori, poiché non sia nelle corde di Pro Loco e Comuni la finalità di lucro.

Fare rete

Nei giorni scorsi anche Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, ha parlato di grandi potenzialità della terra dei centenari, confermando però l’assenza di un prodotto turistico: «Alla Regione - dichiara Pinna - confermiamo la nostra disponibilità a lavorare insieme per valorizzare e rafforzare il territorio. Riconosciamo anche l’importanza delle Pro Loco nella pianificazione di eventi che attraggano visitatori nei mesi di bassa stagione».

Ma come una rondine non fa primavera, un gruppo di turisti sulle tracce della longevità è un indicatore ancora abbastanza limitato rispetto alle attese che il territorio nutre sul fenomeno: «Però è un inizio e noi - conclude il presidente del consorzio turistico - crediamo nel progetto e lavoriamo per potenziarlo».