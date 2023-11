La blogger che sbanca YouTube con ricette semplici e genuine 

Una passione nata per caso che l’ha portata ad avere più di due milioni di follower su YouTube. Rita Struglia, 48 anni, divide la sua vita tra casa e lavoro negli enti pubblici. A casa però ha deciso di occupare il tempo con un blog su YouTube, “Il Rifugio Perfetto”, che è nato per dare consigli sulla gestione della casa ma è passato a un luogo dove poter provare delle ricette semplici. Il nome del canale è ispirato al tipo di video che Struglia propone: consigli che portano la casa ad essere confortevole e pulita. Il suo canale ha avuto il boom durante la pandemia, quando per occupare il tempo si cercavano delle ricette facili da fare: «Il mio blog è nato nel 2016, inizialmente era difficile avere molte visualizzazioni. Vedevo che c’era una crescita lenta ma costante dei follower e delle visualizzazioni, quindi questo mi ha spinto ad andare avanti. Ma dall’inizio della pandemia, quando ho iniziato a proporre ricette, ho visto i miei follower crescere anche di 100 mila al giorno».

La crescita improvvisa di follower è dovuto soprattutto al format proposto, nuovo in Italia e ispirato ai video coreani: «In questo tipo di video non si parla, ci sono solo immagini e rumori della cucina. Poi ho inserito brevi descrizioni in varie lingue. Questa proposta è piaciuta tantissimo e adesso in Italia viene usata molto». Ma il successo di Struglia sta nella semplicità delle sue ricette: «Uso gli ingredienti che abbiamo tutti a casa e invento delle ricette sul momento. Volevo che fosse il mio frigorifero a decidere cosa cucinare: si usano le cose che si hanno».

RIPRODUZIONE RISERVATA