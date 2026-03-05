La birra artigianale spopola negli stand di Nuoro e Bolotana 

Dai campi al bicchiere. Bolotana e Nuoro promuovono la birra agricola sarda e gli appuntamenti registrano il sold out.

Si è partiti dalla pizzeria ristorante Sa Ziminera di Bolotana con una degustazione guidata a cura di Antonio Madeddu, responsabile per Coldiretti e Consorzio Birra Italiana delle birre artigianali. Le birre del birrificio sono state abbinate ai prodotti di Campagna Amica e ai piatti preparati dallo chef Paolo Rubatta.

Tutto esaurito anche a Nuoro nella suggestiva location de La Bottega dell’ExMè, con la degustazione delle birre del birrificio azienda agricola Goritto di Dorgali. La degustazione guidata sempre da Antonio Madeddu ha accompagnato i partecipanti in un viaggio tra le birre artigianali di Goritto, abbinate ai prodotti di Campagna Amica e ai piatti preparati dallo chef della Bottega dell’ExMè e raccontati da Salvatore Demelas. Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con La Bottega dell’ExMè, Azienda Agricola Goritto, Coldiretti Nuoro Ogliastra e Consorzio Birra Italiana.

Soddisfatti il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, e il direttore, Alessandro Serra. «Nuovi appuntamenti - dice Coldiretti - sono già in programma per continuare a rafforzare, anche attraverso momenti di festa e condivisione nelle comunità locali, un percorso che punta a sostenere gli agricoltori e le imprese della trasformazione legate alla filiera della birra.

