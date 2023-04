La bimba lo disturba, le spara  

WASHINGTON. Un uomo di Charlotte, William White, è stato ferito gravemente mentre cercava di proteggere la figlia di sei anni Kinsley dai proiettili sparati da un vicino di casa, infuriato per un pallone da basket finito nel suo giardino. «Vi uccido tutti», ha urlato il 24enne Robert Louis Singletary quando ha visto la palla con la quale la famiglia stava giocando. È uscito in strada e ha cominciato a sparare, poi è scappato. La polizia ha fissato una ricompensa di mille dollari per chiunque contribuisca all’arresto dell’uomo “armato e pericoloso”. La piccola non è stata ferita gravemente ed è tornata a casa con la mamma Ashley, anche lei solo sfiorata da un proiettile. «Perche hai sparato a me e al mio papà, perché hai sparato al papà di una bambina?», ha chiesto Kinsley davanti alla telecamera di una tv locale con lo sguardo ancora terrorizzato. Secondo gli abitanti del quartiere Singletary ha continuato a sparare fino a quando non ha esaurito i proiettili.

Nei giorni scorsi una ragazza è stata ferita da un uomo per aver aperto la portiera della sua auto credendola la propria e un’altra è stata uccisa dal padrone di casa per essere entrata in auto nel vialetto sbagliato, credendolo l’ingresso di casa di amici. Un’atrocità dietro l’altra neanche una settimana dopo la strage ad una festa di compleanno di una sedicenne a Dadeville, in Alabama. Per la sparatoria sono stati arrestati tre ragazz tra i 16 e i 20 anni.

