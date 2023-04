La bimba lasciata nel cassone dei vestiti era nata morta  

Milano. Per avere la certezza serviranno altri esami, ma l’ipotesi che si fa strada dopo l’autopsia è che la bambina trovata venerdì sera in un cassonetto della Caritas in via Botticelli fosse nata morta. Secondo un primo referto dei medici legali non aveva emesso il primo respiro e il corpicino non presentava segni di violenza. Forse è stata la madre, che ora probabilmente è in condizioni fisiche critiche, forse presa dal panico ha deciso di mettere il corpo nel cassonetto ma in modo che fosse visibile. La Mobile anche ieri ha lavorato per risalire all’identità della madre. La Procura procede per infanticidio, reato che potrebbe essere derubricato una volta raggiunta la certezza che la morte abbia preceduto il parto. La presidente di Anfaa Lombardia (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) Donata Nova Micucci, in una “lettera aperta alle gestanti in difficoltà”, sottolinea che «quando avvengono questi ritrovamenti di neonati fortunatamente vivi, oppure, talvolta, ormai senza vita, gettati nei cassonetti o nei bagni pubblici, si solleva nell'opinione pubblica un’ondata di condanna; pochi, però, si interrogano sui motivi che hanno determinato la condotta degli autori di questo atto; pochi pensano alla solitudine in cui le partorienti vengono lasciate in momenti così drammatici della loro vita e al dolore che accompagna questo loro gesto così disperato».

