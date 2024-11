La bimba è morta per una polmonite 

Una polmonite: sarebbe questa la causa della morte della piccola di un anno arrivata in condizioni disperate mercoledì sera all’ospedale Brotzu. Questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri sul corpicino della bimba, di Flumini di Quartu, dall’anatomopatologa Paola Bianco e dal medico legale Roberto Demontis: per confermare quanto emerso nelle oltre quattro ore di accertamenti medici sono stati comunque disposti anche degli esami istologici. Il riscontro diagnostico è stato richiesto dagli stessi medici dell’ospedale cagliaritano dopo la tragedia avvenuta tre giorni fa.

La corsa disperata

Si è trattato dunque di una verifica di natura amministrativa che non ha coinvolto la Procura. La vicenda della piccola morta in modo improvviso ha sconvolto tutta la Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, la bimba non stava bene da qualche giorno. Uno stato di malessere gestito in casa dai genitori: non si sa se ci sia stata anche una visita dal pediatra. Mercoledì però ci sarebbe stato un peggioramento netto delle condizioni della piccola. La famiglia ha così deciso di portarla a effettuare una visita: non si capisce se proprio dal pediatra o in ospedale. Durante il viaggio in auto da Flumini di Quartu, all’altezza del Poetto, ci sarebbe stato un ulteriore peggioramento: a questo punto i genitori hanno chiamato il 118.

In ambulanza

Proprio nella zona del Poetto c’è stato l’incontro e la bimba è stata trasferita su un’ambulanza medicalizzata e portata d’urgenza al Brotzu. Qui i medici del pronto soccorso pediatrico e tutto il personale hanno provato a salvarle la vita, cercando di rianimarla per quasi un’ora: perché al suo arrivo, la bimba aveva praticamente già smesso di respirare. Tutto inutile purtroppo. Immediatamente, proprio per chiarire le cause della morte, i vertici dell’ospedale Brotzu hanno deciso di svolgere un accertamento sul corpicino, assegnato agli esperti del dipartimento di Medicina Legale. Esame durato più di quattro ore.

Il dolore

Fin dal primo momento si era capito che si era davanti a una tragica fatalità senza profili di rilevanza penale. Immediato l’enorme cordoglio da parte di tutti e i messaggi di vicinanza per una famiglia distrutta dal dolore. Sotto choc i genitori che hanno faticato non poco a spiegare cosa fosse accaduto i giorni precedenti alla tragedia.

