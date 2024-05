La Biennale per dire grazie a Maria Lai 

Nelle conferenze stampa i “grazie” si sprecano. Ma in quella che si è tenuta ieri sotto i cipressi del bar dell’Exma, a Cagliari, bisogna prenderne due e riportarli in questa sede: grazie a Maria Lai, prima di tutto (e tutte!); e grazie al Pnrr che, all’interno del Progetto Borghi e attraverso il programma NextGenerationEu, ha rovesciato una cornucopia con 20 milioni di euro sul comune di Ulassai. Tanto per fare - persino - tanto.

E allora perché non dotare anche il paese, assurto alla ribalta dell’arte internazionale grazie a Maria Lai, di una biennale d’arte contemporanea?

Si stima che nel mondo ve ne siano circa 160, la maggior parte in Europa; diverse in Oriente, ma pure nel distretto siberiano, in Mongolia, nella Terra del Fuoco. E, dal 2 giugno al 6 ottobre 2024, ecco «il riconoscimento e ringraziamento della comunità di Ulassai a una donna che molto ha fatto per il suo paese natale», come precisa il sindaco Giovanni Soru.

“Progetto e destino”, questo il titolo della biennale, sorge con tutti i crismi: direttore artistico Gianni Murtas, che oltre ad essere uno storico dell’arte di vaglia, con Maria Lai ha trascorso molte ore di vita in ascolto e dialogo (del comitato scientifico fanno parte Chiara Manca, Antonello Carboni, Damiano Rossi). Murtas cita subito Giulio Carlo Argan e il suo saggio sul rapporto fra arte e ambiente, ambiente come società. Saggio che Lai forse conosceva, oppure no, quando, nel 1981 realizzò la sua opera capitale, legando la comunità di Ulassai alla montagna che sopra al paese incombe.

Inclusione

È questo il filo rosso della manifestazione, ovvero l’inclusione, il coinvolgimento (valori sui quali insiste anche Maria Delogu, segretaria dell’assessora alla Cultura Ilaria Portas), il far sì che l’arte si faccia portatrice di conoscenza e pratiche riconoscibili dalla gente. «Non siamo andati alla ricerca», spiega Murats, «di cloni del lavoro di Lai, ma abbiamo indagato in che modo alcuni aspetti fondanti del suo percorso siano ancora oggetto di riflessione da parte di artisti che si trovano a operare in contesti diversi».

I 25 artisti selezionati sono: Silvia Argiolas, Irene Balia, Ruggero Baragliu, Nicola Caredda, Federico Carta, Roberto Cireddu, Siro Cugusi, Roberto Fanari, Paulina Herrera Letelier, Silvia Idili, Marco Loi, Alberto Marci, Silvia Mei, Veronica Peretta, Samuele Pigliapochi, Paolo Pibi, Paola Pinna, Gianmarco Porru, Francesca Randi, Massimiliano Rausa, Giuliano Sale, Stefano Serusi, Danilo Sini, Angelo Spatola, Marco Useli.

Festival

La Biennale si inserisce in un fine settimana che vede anche un’altra manifestazione importante per il fortunato comune ogliastrino: ne riferisce il vicesindaco Luigi Deidda, che alle 18 di venerdì 31 maggio aprirà l’Ulassai Festival 2024, evento dedicato all’arrampicata e allo sport outdoor (ospiti il campione internazionale di bici trial Davide Riffaldi, il climber Klaas Willems e lo scalatore Alessandro Zeni). Sedi della Biennale sono la Stazione dell’Arte, in cui si terrà la cerimonia di apertura domenica 2 giugno (ore 11), e, al centro del paese, il Museo Camuc, cioè l’antica Casa Cannas. Laddove, nella Stazione, sono in esposizione anche opere di Lai, come abbrivio per continuare il percorso fra le proposte di artisti, perlopiù giovani, che non hanno mai conosciuto l’artista di Cardedu, e che quindi ne hanno metabolizzato il portato (oppure no, questo si vedrà) mediante l’esegesi e la notorietà che su Lai è esplosa, soprattutto dalla sua morte, nel 2013.

Murtas e la sua squadra movimentano finalmente un po’ le risorse artistiche isolane: «Abbiamo richiamato artisti che rappresentano la Sardegna fuori per rappresentarla qui»; a tutti hanno chiesto di pensare, pensare molto prima di agire. E racconta un aneddoto squisito, Murtas, che vale più di una lezione sul concetto di arte per Lai: un giorno raggiunse Maria al cantiere dove si stava realizzando la muraglia per la grande opera ambientale “La scarpata”; gli operai erano seduti, fermi. Murtas chiese come mai non stessero lavorando e Maria rispose: «Il muro deve pensare». Quasi un haiku!

