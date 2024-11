La Biennale d’arte 

Oggi alle 15 su Videolina per “I 5 sensi dell’arte” Ambra Pintore (foto) ha visitato la prima Biennale d’arte contemporanea dedicata a Maria Lai che ben lungi dalla ricerca di cloni o eredi è invece alla ricerca dei problemi dell’arte di oggi. Quali inquietudini e riflessioni emergono dalle opere selezionate? Paure e gioie stimolano il visitatore ad interrogarsi, a volte a fermarsi per confrontarsi con i vuoti così come la stessa Maria Lai auspicava. Un viaggio che si snoda tra la Stazione dell’arte e Casa Cannas ad Ulassai. Ospiti saranno i componenti del comitato scientifico della biennale Gianni Murtas, Antonello Carboni e Damiano Rossi, e gli artisti Paulina Herrera e Alberto Marci. La regia del programma è affidata a Massimo Sulis.