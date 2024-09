La bicicletta di Bartali esposta alle Cortes 

Tonara si prepara all’appuntamento di Autunno in Barbagia del 12 e 13 ottobre, nel ricordo del francescano Padre Michele Todde, che salvò più di 300 ebrei durante la Shoah.

E per l’occasione, la Parrocchia di San Gabriele, organizza la mostra “La Fraternità che salvò” in cui sarà esposta la bici con cui Gino Bartali vinse il Tour de France del 1938.

Per Bartali, parte attiva delle rete di personaggi che, insieme a Padre Todde salvarono centinaia di vite umane, la celebre “Legnano” fu anche utile al trasporto di diversi documenti. Che consentirono a decine di ebrei di sfuggire alla furia del regime fascista.

Per la bici, che arriva al paese dal Museo del Ghisallo a Magreglio, fondamentale la collaborazione tra Parrocchia, Diocesi e Museo della Memoria di Assisi.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa e così della mostra che si andrà ad organizzare - spiegano i parrocchiani - e le Cortes saranno l’occasione non solo per promuovere la nostra comunità, ma anche il ricordo di chi, come padre Todde e Bartali, si batterono per la libertà contro ogni forma di oppressione». Per gli appassionati di storia dello sport l’opportunità di vivere una giornata indimenticabile. (g.i.o.)

