La bicicletta come strumento di relazione 

Prenderà il via il mese prossimo nel parco di Molentargius, il progetto “La ruota dell’inclusione”, un percorso di coesione sociale e cittadinanza attiva che utilizza la bicicletta come strumento educativo, relazionale e di mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato dall’associazione Seguimi Asd, inserito nei progetti di coesione sociali finanziati dal Comune, è rivolto a bambini e giovani dai 5 ai 29 anni, con particolare attenzione a minori con disabilità intellettivo-relazionale e a giovani che vivono situazioni di fragilità socio-economica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere inclusione, salute, autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità, valorizzando lo spazio pubblico come luogo di incontro e crescita condivisa.

Si parte mercoledì 4 febbraio e si va avanti fino a maggio 2026, con incontri settimanali ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. Attraverso attività teoriche, ludiche e pratiche, “La ruota dell’inclusione”, propone un percorso educativo che mette al centro la bicicletta non solo come mezzo di trasporto, ma come occasione per sviluppare competenze sociali, relazionali e di cittadinanza. (g. da.)

