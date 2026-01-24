VaiOnline
Molentargius.
25 gennaio 2026 alle 00:26

La bicicletta come strumento di relazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prenderà il via il mese prossimo nel parco di Molentargius, il progetto “La ruota dell’inclusione”, un percorso di coesione sociale e cittadinanza attiva che utilizza la bicicletta come strumento educativo, relazionale e di mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato dall’associazione Seguimi Asd, inserito nei progetti di coesione sociali finanziati dal Comune, è rivolto a bambini e giovani dai 5 ai 29 anni, con particolare attenzione a minori con disabilità intellettivo-relazionale e a giovani che vivono situazioni di fragilità socio-economica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere inclusione, salute, autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità, valorizzando lo spazio pubblico come luogo di incontro e crescita condivisa.

Si parte mercoledì 4 febbraio e si va avanti fino a maggio 2026, con incontri settimanali ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. Attraverso attività teoriche, ludiche e pratiche, “La ruota dell’inclusione”, propone un percorso educativo che mette al centro la bicicletta non solo come mezzo di trasporto, ma come occasione per sviluppare competenze sociali, relazionali e di cittadinanza. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 