La Bic rilancia sui social le opere di Pisano 

Il segnale è arrivato. Anni di lavoro, creazioni, esposizioni. Di invenzioni e colori nel nome di una mitica penna, declinata in ogni forma, a spasso nel tempo e nello spazio. Una delegazione della Bic è arrivata da Parigi per rendere omaggio all’eclettico artista di Lanusei. Valerio Pisano da una vita disegna Bic con le penne Bic. Milioni di tappi e di penne, migliaia di Bic consumate. Un fiume d’inchiostro in mille rivoli diversi. Tanta costanza è stata infine premiata. Il primo segno è arrivato nell’estate 2024. Dopo aver posizionato al bosco Seleni un bronzetto Capo-Tribù in versione Bic Pisano ha pubblicato il lavoro sui social, come di consueto. «Dopo due giorni venivo contattato su Istagram da un responsabile della Bic di Parigi che dopo avermi fatto i complimenti ha annunciato la sua visita per vedere i miei lavori». Incredulo Pisano si mette al lavoro per preparare il grande giorno. Il B-Day coincide con la Pop-Art Arcaica allestita al museo Ferrai di Lanusei. La prima personale a Lanusei per Pisano. Migliaia di opere, creazioni disegni. L’intero universo dell’artista. i visitatori targati Bic sono rimasti a bocca aperta. Alcuni giorni dopo la partenza sul profilo Instagram della Bic (Bic.Create), è stato pubblicato un post con le ultime creazioni di Pisano, Ambiguitappo, una vetrina con una scena animata interamente costituita da tappi Bic. (si. l.)

