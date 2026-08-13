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Serrenti.
14 agosto 2026 alle 00:13

La biblioteca si ingrandisce con 180mila euro 

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La biblioteca di Serrenti si amplia e si rinnova: la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di riqualificazione della struttura, con un investimento di 180mila euro. L’intervento, interamente finanziato da fondi provinciali, mira a trasformare la biblioteca comunale in un polo culturale moderno, accessibile e polifunzionale. «Vogliamo che la nuova biblioteca sia una vera e propria casa per tutti i cittadini – spiega l’assessore alla Cultura Federica Sanna – con gli interventi in programma vogliamo offrire alla comunità un luogo di crescita, incontro e condivisione. Investire nella cultura significa dare nuove opportunità a Serrenti e stimolare l'apprendimento a qualsiasi età». Il progetto prevede quattro interventi principali: una nuova sala studio, luminosa e attrezzata; una sala presentazioni ed eventi dedicata alle iniziative culturali; un’area bimbi, per promuovere la lettura fin dall'infanzia e un ingresso riorganizzato, più funzionale e accogliente. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del Comune. «È solo uno dei tanti cantieri in programma a Serrenti – sottolinea la vicesindaca Maura Boi – Stiamo lavorando con determinazione su più fronti per valorizzare le infrastrutture del nostro territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutta la comunità».

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